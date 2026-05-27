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Brescia da batticuore: il Rigamonti esplode, Salernitana ko e finale conquistata

Brescia da batticuore: il Rigamonti esplode, Salernitana ko e finale conquistata

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione

Il Brescia continua la sua incredibile rinascita e vola in finale playoff di Serie C davanti a un Rigamonti vestito a festa. Le Rondinelle superano 2-0 la Salernitana nella semifinale di ritorno grazie alle reti di Crespi e Vido, regalando ai tifosi una notte carica di emozioni e speranza.

A sbloccare la sfida è Crespi nel primo tempo, bravo a concretizzare una gara giocata con intensità e grande determinazione. La Salernitana prova a reagire nella ripresa, ma il Brescia resiste con ordine e carattere, trascinato dal calore di uno stadio gremito in ogni settore.

Nel recupero arriva il colpo che chiude definitivamente il match: Vido firma il raddoppio e fa esplodere il Rigamonti, trasformando la serata in una vera festa biancazzurra.

Un successo che vale molto più di una semplice qualificazione. Solo un anno fa il Brescia Calcio viveva il dramma del fallimento sotto la gestione Massimo Cellino. Oggi, invece, la città torna a sognare grazie a una squadra capace di rialzarsi e riaccendere l’entusiasmo di un’intera piazza.

Adesso manca soltanto l’ultimo passo per completare una rimonta che avrebbe il sapore della rinascita definitiva.

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