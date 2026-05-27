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Notte nera per l’Italia al Roland Garros: dopo Cinà anche Paolini si arrende tra le lacrime, eliminato anche Sonego

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione

Il Roland Garros 2026 si trasforma in una giornata amarissima per il tennis italiano. Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno dopo una partita carica di rimpianti e dolore contro l’argentina Solana Sierra, mentre anche Federico Cinà e Lorenzo Sonego salutano Parigi senza riuscire a conquistare il pass per il terzo turno.

La delusione più grande porta il nome di Jasmine Paolini. La tennista toscana, finalista dell’ultima edizione del torneo, aveva iniziato il match con grande personalità, arrivando a comandare la sfida con un set di vantaggio e un break nel secondo parziale. Poi però qualcosa si è spento. La reazione della giovane argentina Sierra e soprattutto il riacutizzarsi del problema al piede hanno cambiato completamente il volto della partita.

Nel terzo set il dolore è diventato evidente. Paolini ha chiesto l’intervento del medico e antidolorifici per provare a restare in corsa, ma la sofferenza fisica e la tensione emotiva hanno avuto il sopravvento. Le lacrime dell’azzurra durante il match hanno raccontato tutta la frustrazione di una campionessa costretta a lottare più contro il proprio corpo che contro l’avversaria.

Nonostante tutto, Jasmine ha continuato a combattere con orgoglio fino all’ultimo punto, ma Sierra è stata più lucida nei momenti decisivi, conquistando una vittoria pesante e meritata.

Finisce invece al secondo turno anche il bellissimo percorso di Federico Cinà. Il giovane talento palermitano, reduce dalla prima vittoria Slam della carriera, si è arreso nettamente all’olandese Jesper De Jong, apparso più solido ed esperto per tutta la durata dell’incontro.

Niente da fare nemmeno per Lorenzo Sonego, sconfitto in tre set dallo statunitense Tommy Paul. Una giornata da dimenticare per il tennis azzurro, che perde così tutti i suoi rappresentanti prima del terzo turno dello Slam parigino.

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione
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