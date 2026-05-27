Lazio, finisce l’era Sarri: risoluzione ufficile. Gattudo a un passo

La Lazio e Maurizio Sarri si separano ufficialmente. Il club biancoceleste ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico toscano, chiudendo così definitivamente un rapporto vissuto tra alti e bassi nelle ultime stagioni.

Per Sarri termina quindi la sua esperienza sulla panchina laziale dopo due cicli differenti: il primo iniziato nel 2021 e concluso nel marzo 2024, il secondo coinciso con l’ultima stagione, particolarmente complicata sotto il profilo dei risultati e della continuità.

L’allenatore è però già pronto a ripartire. Nei prossimi giorni, infatti, firmerà con l’Atalanta BC, che ha scelto la sua esperienza e la sua identità di gioco per inaugurare una nuova fase del progetto tecnico.

Nel frattempo la Lazio guarda avanti e prepara il cambio in panchina. Il nome scelto dalla società capitolina è quello di Gennaro Gattuso: l’ex commissario tecnico della Nazionale è vicino all’accordo definitivo con il club per un contratto biennale fino al 2028.

La dirigenza biancoceleste punta sulla grinta e sul carisma di Gattuso per rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione difficile e ricca di tensioni.