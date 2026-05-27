Świątek domina a Parigi: terzo turno conquistato senza difficoltà

La corsa di Iga Świątek al Roland Garros prosegue con grande autorevolezza. La campionessa polacca, attuale numero 3 del ranking mondiale, ha superato in due set la ceca Sara Bejlek imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3 e conquistando così l’accesso al terzo turno.
Świątek ha disputato un match molto solido, controllando gli scambi fin dalle prime battute e mettendo spesso in difficoltà la giovane avversaria, costretta a numerosi errori sotto la pressione del gioco aggressivo della polacca.
La quattro volte vincitrice del torneo parigino — trionfatrice nel 2020, 2022, 2023 e 2024 — conferma ancora una volta il suo straordinario feeling con la terra rossa francese. Domenica, inoltre, festeggerà il suo 25° compleanno nel pieno di una nuova corsa verso il titolo.
Nel prossimo turno potrebbe esserci una sfida tutta polacca contro Magda Linette oppure il delicato confronto con Jeļena Ostapenko, avversaria contro cui Świątek non è ancora riuscita a vincere nei sei precedenti disputati.