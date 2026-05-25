Roland Garros, Italia subito protagonista: Berrettini rimonta da campione, Paolini parte forte a Parigi

Esordio positivo per il tennis italiano sulla terra rossa del Roland Garros 2026, con due successi convincenti che portano avanti il cammino di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini.

Nel tabellone maschile, Matteo Berrettini supera un match complicato contro Marton Fucsovics e conquista il pass per il secondo turno dopo una lunga battaglia in quattro set. L’azzurro parte in salita, cede il primo parziale al tie-break, ma reagisce con grande solidità nei momenti decisivi del secondo set, cambiando l’inerzia dell’incontro.

Da lì in poi la partita prende una direzione netta: Berrettini alza il livello al servizio, aumenta l’aggressività da fondo campo e lascia progressivamente poche soluzioni all’avversario, chiudendo con un netto 6-1 6-2 nelle ultime due frazioni. Una vittoria importante anche per il morale, che conferma segnali di crescita dopo un periodo non semplice.

Al prossimo turno lo attende il francese Arthur Rinderknech, in una sfida che si preannuncia impegnativa davanti al pubblico di casa.

Nel tabellone femminile buona la prima anche per Jasmine Paolini, che all’esordio si impone in due set sull’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3.

La partita non è stata priva di difficoltà, soprattutto nel primo set, quando l’azzurra si è trovata sotto 3-5 dopo un avvio altalenante. Paolini però ha reagito con grande lucidità, infilando una serie di quattro giochi consecutivi che le hanno permesso di ribaltare completamente il parziale.

Nel secondo set la tennista italiana ha mantenuto il controllo, mostrando solidità nei turni di servizio e gestione dei momenti chiave, chiudendo la sfida al primo match point utile.

Al secondo turno la attende la giovane argentina Solana Sierra, in un match che rappresenta un nuovo test per confermare le buone sensazioni dell’esordio.

Il torneo di Parigi inizia dunque nel migliore dei modi per l’Italia, con due vittorie che alimentano ambizioni e fiducia in vista del prosieguo dello Slam.

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