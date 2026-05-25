Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roland Garros 2026, debutto serale per Sinner: sfida a Tabur sul Centrale
Senna, The Truth di Franbco Nugnes si aggiudica la mznione d’onore e il sexodoposto al Charles Tyrwhitt Sport Book Awrds
IFL 2026 - Frogs Legnano cedono ai Guelfi 24 - 48

Senna, The Truth di Franbco Nugnes si aggiudica la mznione d’onore e il sexodoposto al Charles Tyrwhitt Sport Book Awrds

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione

CATEGORIA INTERNATIONAL SPORTS BOOK OF THE YEAR

Immagine che contiene disegno, clipart, Elementi grafici, Carattere Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

L’editore Mugavero: “Un grande orgoglio vedere il libro di Franco Nugnes premiato in uno dei pi autorevoli riconoscimenti mondiali dedicati alla letteratura sportiva

Bologna/Londra, 22 maggio 2026 – A pochi mesi dalla sua pubblicazione internazionale, Senna. Le Verit༯i> di Franco Nugnes, pubblicato in Inghilterra da Pitch Publishing con il titolo Senna. The Truth, si 蠡ggiudicato la menzione d’onore e il secondo posto ai Charles Tyrwhitt Sports Book Awards, tra i riconoscimenti pi prestigiosi al mondo dedicati alla letteratura sportiva, nella categoria International Sports Book of the Year.

La premiazione si 蠳volta a Londra alla presenza di alcune delle pi importanti realtࠥditoriali e firme del panorama sportivo internazionale. Il risultato ottenuto dal libro dedicato ad Ayrton Senna rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di ricerca svolto da Franco Nugnes e conferma l’interesse internazionale suscitato dal volume.

Pubblicato in occasione del trentennale della scomparsa del campione brasiliano, Senna. Le Verit༯i> ripercorre con taglio investigativo e testimonianze dirette i fatti legati al tragico incidente di Imola del 1 maggio 1994. Attraverso documenti, ricostruzioni e materiali raccolti in anni di lavoro, il libro affronta uno degli episodi pi discussi nella storia della Formula 1, restituendo anche un ritratto intimo e umano di Ayrton Senna.

Per Edizioni Minerva, da anni impegnata nella valorizzazione della narrativa e della saggistica sportiva, il premio rappresenta un’ulteriore conferma della capacitࠤi portare storie italiane di qualitࠡll’attenzione del pubblico internazionale.

“Ricevere un riconoscimento di questo livello 蠭otivo di grande soddisfazione. I Charles Tyrwhitt Sports Book Awards rappresentano un punto di riferimento mondiale per l’editoria sportiva e vedere Senna. The Truth conquistare la menzione d’onore dalla giuria e il secondo posto conferma il valore del lavoro svolto da Franco Nugnes. Ci tengo inoltre a congratularmi con Pitch Publishing, che ha creduto fin da subito nella forza di questo progetto, contribuendo con grande professionalitࠥ convinzione a portare il libro al pubblico inglese e internazionale” – dichiara Roberto Mugavero, editore di Minerva.

Ƞstata una grandissima soddisfazione vedere il libro ricevere un riconoscimento cos젩mportante in Inghilterra. Sapere che 蠳tata apprezzata la qualitࠤel lavoro svolto e che, partendo dall’Italia, siamo riusciti a portare all’attenzione internazionale una storia cos젳ignificativa come quella di Ayrton Senna, 蠭otivo di grande orgoglio. Questo premio dimostra quanto il mito e la vicenda umana di Senna continuino ancora oggi a parlare a lettori di tutto il mondo” – dichiara l’autore Franco Nugnes.

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roland Garros 2026, debutto serale per Sinner: sfida a Tabur sul Centrale

Maggio 25, 2026
Articolo successivo

IFL 2026 - Frogs Legnano cedono ai Guelfi 24 - 48

Maggio 25, 2026

Recommended for You

Senna.The Truht i finalisti ai Charles Tyrwith Sports Book Award

“Toro Campione, l’ultimo scudetto del sogno Granata” di Beppe Conti in libreria da domani 20 Maggio

La grande storia della Coppa del Mondo, in libreia dal 15 maggio

In libreria “Per Vincere domani” il libro di Ivan Zazzaroni

La casa editrice albese Cose Note Edizioni torna al Salone del Libro dal 14 al 18 maggio

Gran Galà del Calcio. Massimo Proietti si aggiudica il premio speciale Adicosp Sport e Cultura

Carlo Aletto arriva in Italia per presentare in anteprima nazionale “Undici Secondi”

Arriva in libreria Schaiifino l’uomo che veniva da lontano di Massimo Castellani e Adalberto Scemma