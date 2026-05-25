Senna, The Truth di Franbco Nugnes si aggiudica la mznione d’onore e il sexodoposto al Charles Tyrwhitt Sport Book Awrds

CATEGORIA INTERNATIONAL SPORTS BOOK OF THE YEAR

L’editore Mugavero: “Un grande orgoglio vedere il libro di Franco Nugnes premiato in uno dei pi autorevoli riconoscimenti mondiali dedicati alla letteratura sportiva“

Bologna/Londra, 22 maggio 2026 – A pochi mesi dalla sua pubblicazione internazionale, Senna. Le Verit༯i> di Franco Nugnes, pubblicato in Inghilterra da Pitch Publishing con il titolo Senna. The Truth, si 蠡ggiudicato la menzione d’onore e il secondo posto ai Charles Tyrwhitt Sports Book Awards, tra i riconoscimenti pi prestigiosi al mondo dedicati alla letteratura sportiva, nella categoria International Sports Book of the Year.

La premiazione si 蠳volta a Londra alla presenza di alcune delle pi importanti realtࠥditoriali e firme del panorama sportivo internazionale. Il risultato ottenuto dal libro dedicato ad Ayrton Senna rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di ricerca svolto da Franco Nugnes e conferma l’interesse internazionale suscitato dal volume.

Pubblicato in occasione del trentennale della scomparsa del campione brasiliano, Senna. Le Verit༯i> ripercorre con taglio investigativo e testimonianze dirette i fatti legati al tragico incidente di Imola del 1 maggio 1994. Attraverso documenti, ricostruzioni e materiali raccolti in anni di lavoro, il libro affronta uno degli episodi pi discussi nella storia della Formula 1, restituendo anche un ritratto intimo e umano di Ayrton Senna.

Per Edizioni Minerva, da anni impegnata nella valorizzazione della narrativa e della saggistica sportiva, il premio rappresenta un’ulteriore conferma della capacitࠤi portare storie italiane di qualitࠡll’attenzione del pubblico internazionale.

“Ricevere un riconoscimento di questo livello 蠭otivo di grande soddisfazione. I Charles Tyrwhitt Sports Book Awards rappresentano un punto di riferimento mondiale per l’editoria sportiva e vedere Senna. The Truth conquistare la menzione d’onore dalla giuria e il secondo posto conferma il valore del lavoro svolto da Franco Nugnes. Ci tengo inoltre a congratularmi con Pitch Publishing, che ha creduto fin da subito nella forza di questo progetto, contribuendo con grande professionalitࠥ convinzione a portare il libro al pubblico inglese e internazionale” – dichiara Roberto Mugavero, editore di Minerva.

“Ƞstata una grandissima soddisfazione vedere il libro ricevere un riconoscimento cos젩mportante in Inghilterra. Sapere che 蠳tata apprezzata la qualitࠤel lavoro svolto e che, partendo dall’Italia, siamo riusciti a portare all’attenzione internazionale una storia cos젳ignificativa come quella di Ayrton Senna, 蠭otivo di grande orgoglio. Questo premio dimostra quanto il mito e la vicenda umana di Senna continuino ancora oggi a parlare a lettori di tutto il mondo” – dichiara l’autore Franco Nugnes.