Supercoppa Italiana, cambia tutto: Arabia sempre più lontana , la Lega pronta alla decisione finale

La prossima Supercoppa Italiana prende forma, ma potrebbe farlo lontano dall’Arabia Saudita. Dopo anni in cui il torneo ha trovato casa nel Medio Oriente, stavolta lo scenario sembra destinato a cambiare radicalmente. La Lega Serie A è infatti pronta a sciogliere gli ultimi dubbi su date e sede della competizione, con una decisione attesa nel corso del Consiglio di Lega.

A confermarlo è stato il presidente Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 all’indomani della conclusione del campionato. L’orientamento sarebbe quello di disputare la Supercoppa il 22 e 23 dicembre, ma il nodo principale resta legato alla location che ospiterà il torneo.

L’Arabia Saudita, fino a oggi partner centrale dell’evento, appare sempre più distante. Alla base della frenata ci sarebbero problemi di calendario legati ai Giochi Asiatici, ma soprattutto le tensioni geopolitiche che coinvolgono diverse aree del Medio Oriente. Una situazione delicata che starebbe spingendo la Lega a valutare alternative considerate più sicure e gestibili dal punto di vista organizzativo.

La sensazione è che si vada verso una soluzione differente rispetto alle ultime edizioni, con la possibilità concreta di riportare la competizione in Europa o comunque in una sede diversa da quella saudita.

La Supercoppa, che sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, rappresenterà ancora uno degli appuntamenti di punta della stagione calcistica italiana. E mentre il campionato si è appena concluso tra verdetti europei, lotte Champions e polemiche arbitrali, la Lega è già al lavoro per definire il primo grande evento del nuovo anno calcistico.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere non solo le date ufficiali, ma soprattutto la città che ospiterà uno dei trofei più attesi del calcio italiano.