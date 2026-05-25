Il Napoli salua Conte, il tecnico “Il mio percorso era già concluso”. Addio dopo scudetto e Supercoppa”

La storia tra il Napoli e Antonio Conte si chiude ufficialmente. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma direttamente dal club azzurro con un messaggio pubblicato sui social: “Grazie mister Conte”.

Parole semplici ma cariche di significato, che segnano la fine dell’avventura del tecnico pugliese sulla panchina partenopea.

L’annuncio è arrivato al termine della sfida vinta al Maradona contro l’Udinese, in una conferenza stampa congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Un momento che ha sancito la separazione tra le parti nonostante un contratto in essere fino al giugno 2027.

Conte ha chiarito come la decisione fosse stata presa già da tempo:

“Un mese fa non ho chiesto nulla al presidente. Gli avevo già comunicato che il mio percorso qui era terminato. Non era una questione di programmazione o di ridimensionamento: la scelta era stata fatta”.

Si chiude così un ciclo breve ma ricco di successi. In due stagioni il tecnico salentino ha riportato il Napoli ai vertici del calcio italiano conquistando lo scudetto 2024/25 e la Supercoppa Italiana 2025, vinta in finale contro il Bologna.

Numeri importanti anche sul piano statistico: 91 partite complessive con 54 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Un rendimento che conferma l’impatto avuto da Conte in azzurro, capace di restituire identità e competitività alla squadra dopo stagioni altalenanti.

Adesso si apre il capitolo più delicato per il club di De Laurentiis: la scelta del nuovo allenatore. I tifosi aspettano di capire chi raccoglierà l’eredità di un tecnico che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno profondo nella recente storia del Napoli.