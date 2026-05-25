Juventus fuori dalla Champions: stagione fallimentare, ora si apre il caso Spalletti

La stagione della Juventus si chiude nel modo più pesante possibile: niente qualificazione alla prossima Champions League e un’annata che viene già definita fallimentare per obiettivi, rendimento e gestione complessiva.

Il mancato accesso alla massima competizione europea rappresenta un colpo durissimo per il club bianconero, sia dal punto di vista sportivo che economico. La squadra ha perso continuità nei momenti chiave della stagione, lasciando punti pesanti per strada e fallendo lo sprint decisivo nella volata europea.

Dove ha sbagliato la società

Le criticità non riguardano solo il campo. In casa Juventus emergono interrogativi sulla pianificazione della stagione e sulla gestione del progetto tecnico. La sensazione è che la squadra non sia mai riuscita a trovare una reale identità stabile, alternando buone prestazioni a blackout improvvisi.

Anche alcune scelte dirigenziali e la costruzione della rosa sono finite sotto esame, con una squadra che ha mostrato limiti di continuità e personalità nei momenti decisivi. La mancanza di leadership in campo e di equilibrio generale ha pesato nel corso del campionato, compromettendo l’obiettivo minimo stagionale.

Futuro Spalletti: conferma o separazione?

Ora si apre inevitabilmente il tema legato al futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico si trova al centro delle valutazioni della società dopo una stagione complicata, in cui la squadra non è riuscita a rispettare le aspettative.

La posizione dell’allenatore dipenderà dalle scelte strategiche del club e dalla volontà di ripartire con continuità o avviare un nuovo progetto tecnico. Sul tavolo restano scenari aperti: una possibile conferma con revisione profonda della rosa oppure una separazione per iniziare un nuovo ciclo.

Una stagione da ricostruire

Per la Juventus si apre dunque una fase delicata, fatta di analisi e decisioni importanti. L’obiettivo sarà ricostruire identità, competitività e mentalità vincente per tornare subito ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Una stagione fallimentare che segna uno spartiacque e impone una ripartenza netta.