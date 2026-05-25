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Milan, addio Champions: stagione da incubo e obiettivo fallito
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Milan, addio Champions: stagione da incubo e obiettivo fallito

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione

La stagione del Milan si chiude nel modo più amaro possibile: niente qualificazione alla prossima Champions League e un epilogo che certifica una delle annate più deludenti degli ultimi anni.

Il verdetto arriva al termine di un campionato altalenante, in cui i rossoneri non sono riusciti a trovare continuità nei momenti decisivi, pagando a caro prezzo i passi falsi soprattutto nella fase finale della stagione. La corsa europea si è complicata fino a trasformarsi in una rincorsa vana, culminata con l’esclusione dalla massima competizione continentale.

Il mancato accesso alla Champions rappresenta un duro colpo sia sportivo che economico per il club, che aveva impostato la stagione con ambizioni ben diverse. Le aspettative iniziali erano quelle di lottare stabilmente ai vertici, ma il rendimento complessivo non ha rispettato i pronostici.

A pesare sono stati soprattutto i punti persi contro squadre alla portata e l’incapacità di dare una svolta nei momenti chiave del campionato. Una serie di risultati negativi che ha progressivamente allontanato il Milan dalle prime posizioni, fino al sorpasso definitivo delle rivali.

Ora per i rossoneri si apre una fase di riflessione profonda, tra valutazioni tecniche, possibili cambiamenti e la necessità di ripartire con un progetto più solido per tornare subito ai livelli richiesti dalla storia del club.

Una stagione da dimenticare, che lascia delusione nell’ambiente e impone una ripartenza netta in vista del prossimo anno.

Maggio 25, 2026
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