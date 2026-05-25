Antonelli domina anche in Canada: quarta vittoria consecutiva e fuga nel Mondiale F1 2026

Il Mondiale di Formula 1 2026 continua a parlare italiano grazie allo straordinario momento di Kimi Antonelli. Sul circuito di Montréal, il giovane talento della Mercedes ha conquistato il Gran Premio del Canada, centrando la quarta vittoria consecutiva e rafforzando ulteriormente la propria leadership nella classifica iridata.

La gara canadese ha regalato spettacolo dall’inizio alla fine, soprattutto per il lungo e acceso duello interno tra Antonelli e il compagno di squadra George Russell. I due piloti Mercedes si sono affrontati senza esclusione di colpi per oltre trenta giri, alternandosi sorpassi e controsorpassi in una sfida ad altissima tensione.

Il momento decisivo è arrivato nel corso del trentesimo giro: durante un corpo a corpo particolarmente aggressivo, Russell è finito sull’erba perdendo il controllo della vettura. La sua Mercedes si è fermata poco dopo, costringendolo al ritiro e spalancando definitivamente la strada verso il successo al pilota italiano.

Alle spalle di Antonelli si è acceso il confronto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il secondo gradino del podio. A prevalere è stato il sette volte campione del mondo, autore di un sorpasso spettacolare all’esterno di curva 1 nelle ultime fasi della corsa. Hamilton ha così regalato alla Ferrari una preziosa seconda posizione, mentre Verstappen ha dovuto accontentarsi del terzo posto.

Più discreta invece la prova di Charles Leclerc, che ha chiuso quarto senza riuscire a inserirsi nella lotta per il podio. Dietro ai primi quattro si sono classificati Isack Hadjar con la Red Bull e Franco Colapinto, protagonista di una buona rimonta con Alpine.

La superiorità mostrata dalla Mercedes di Antonelli è stata evidente per tutta la gara: gran parte del gruppo ha infatti concluso con almeno un giro di ritardo rispetto al leader.

ORDINE D’ARRIVO GP CANADA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Franco Colapinto (Alpine)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Lando Norris (McLaren)

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

RISULTATI E CLASSIFICA GP CANADA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Lewis Hamilton Ferrari +10.768 1

3 Max Verstappen Red Bull Racing +11.276 1

4 Charles Leclerc Ferrari +44.151 1

5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1 L 3

6 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

7 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 1

8 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

9 Carlos Sainz Williams 1 L 2

10 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

11 Oscar Piastri McLaren 2 L 3

12 Nico Hulkenberg Audi 2 L 2

13 Gabriel Bortoleto Audi 2 L 2

14 Esteban Ocon Haas F1 Team 2 L 2

15 Lance Stroll Aston Martin 4 L 2

16 Valtteri Bottas Cadillac 4 L 4

17 Sergio Perez Cadillac – – 4 RITIRATO

18 Lando Norris McLaren – – 2 RITIRATO

19 George Russell Mercedes – – – -RITIRATO

20 Fernando Alonso Aston Martin – – 2 RITIRATO

21 Alexander Albon Williams – – – -RITIRATO

22 Arvid Lindblad Racing Bulls – – – -RITIRATO

Formula 1, classifica Piloti

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131

2 George Russell (Mercedes) 88

3 Charles Leclerc (Ferrari) 75

4 Lewis Hamilton (Ferrari) 72

5 Lando Norris (McLaren) 58

6 Oscar Piastri (McLaren) 48

7 Max Verstappen (Red Bull) 43

8 Pierre Gasly (Alpine) 20

9 Oliver Bearman (Haas) 18

10 Liam Lawson (Racing Bulls) 16

11 Franco Colapinto (Alpine) 15

12 Isack Hadjar (Red Bull) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 6

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 5

15 Gabriel Bortoleto (Audi) 2

16 Esteban Ocon (Haas) 1

17 Alexander Albon (Williams) 1

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI