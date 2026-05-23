Pedro saluta l’Olimpico con un capolavoro: Lazio in rimonta, Pisa retrocesso

Si chiude con una vittoria e con un carico di emozioni la stagione della Lazio, che davanti al pubblico dell’Olimpico supera 2-1 il Pisa nell’ultima giornata di Serie A.

Una serata dal sapore speciale, segnata dall’ultimo gol in biancoceleste di Pedro e da un’atmosfera di possibile fine ciclo anche per Maurizio Sarri.

La gara si accende subito con la Lazio aggressiva e vicina al vantaggio nei primi minuti, ma a colpire per primo è il Pisa. Al 23’, sugli sviluppi di un perfetto cross di Aebischer, Moreo svetta in area e batte Furlanetto portando avanti i toscani. Gli ospiti, nonostante una retrocessione già inevitabile, mostrano carattere e mettono in difficoltà i biancocelesti.

La risposta della Lazio però arriva con forza e qualità. Dopo una grande occasione salvata da Furlanetto su Angori, i padroni di casa ribaltano il match in appena due minuti. Al 33’ Dele-Bashiru firma l’1-1 con una conclusione precisa al termine di una splendida azione personale di Belahyane. Poco dopo è Pedro a prendersi la scena: lo spagnolo rientra sul sinistro e lascia partire una conclusione a giro imprendibile che vale il 2-1 e fa esplodere l’Olimpico.

Nella ripresa il match cala d’intensità, con la Lazio che controlla il vantaggio senza particolari rischi. Alessio Romagnoli guida la difesa con esperienza, mentre il pubblico accompagna gli ultimi minuti con la sensazione di assistere a diversi addii importanti.

La squadra biancoceleste chiude così il campionato al nono posto, frutto di una stagione altalenante conclusa con 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte. Un rendimento insufficiente per inseguire l’Europa, ma salvato almeno da un finale dignitoso davanti ai propri tifosi.

Sipario amarissimo invece per il Pisa, che saluta la Serie A dopo una sola stagione e torna in Serie B da ultimo della classifica. I nerazzurri chiudono il campionato con appena due vittorie e un bilancio che certifica tutte le difficoltà vissute nel corso dell’anno.

IL TABELLINO

Lazio-Pisa 2-1

Lazio (4-3-3): Furlanetto 7; Marusic 6, Gila 6 (dal 1’ st Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (dal 37’ st Lazzari sv); Dele-Bashiru 7 (dal 37’ st Przyborek sv), Basic 6, Belahyane 6.5; Cancellieri 6 (dal 26’ st Maldini 6), Noslin 6, Pedro 7.5 (dal 16’ st Dia 6). All. Sarri. A disp. Pannozzo, Giacomone, Gigot, Hysaj, Patric, Farcomeni, Isaksen, Ratkov.

Pisa (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 5 (dal 32’ st Bettazzi sv), Canestrelli 6, Bozhinov 5.5; Leris 6 (dal 26’ st Cuadrado 6), Aebischer 6.5 (dal 16’ st Loyola 6), Akinsanmiro 5 (dal 1’ st Hojholt 6), Vural 5.5, Angori 6; Stojilkovic 6 (dal 16’ st Piccinini 5.5), Moreo 7. All. Hiljemark. A disp. Scuffet, Nicolas, Albiol, Stengs, Touré, Meister, Iling Junior, Durosinmi

Arbitro: Ferrieri Caputi.

Marcatori: 23’ Moreo (P), 33’ Dele-Bashiru (L), 35’ Pedro (L).

Ammoniti: Gila (L), Noslin (L); Piccinini (P)