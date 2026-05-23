Pedro dice addio alla Lazio: “L’Olimpico mi ha dato amore, porterò tutto con me”

L’ultima notte di Pedro con la maglia della SS Lazio si trasforma in un momento di pura emozione. Dopo anni vissuti da protagonista in biancoceleste, lo spagnolo saluta l’Olimpico tra applausi, commozione e parole che arrivano dritte al cuore dei tifosi.

Al termine della gara, Pedro ha faticato a trattenere l’emozione davanti all’affetto ricevuto dallo stadio: “La stima e l’amore della gente valgono tantissimo. Non posso restituire tutto questo se non attraverso il lavoro e l’impegno che ho dato in questi anni. Per me non è semplice vivere una serata così”.

L’attaccante spagnolo lascia Roma con il sorriso e con la consapevolezza di aver lasciato un segno profondo nella storia recente del club: “Volevo andare via con un bel ricordo e credo sia successo. Sono davvero felice di quello che abbiamo vissuto insieme”.

Nel suo saluto non poteva mancare un pensiero speciale per Maurizio Sarri, allenatore con cui ha condiviso alcune delle tappe più importanti della sua carriera, dal Chelsea fino all’esperienza nella capitale: “Con Sarri c’è un rapporto speciale. Abbiamo trascorso tanti anni insieme e da lui ho imparato tantissimo. Essere stato allenato da lui è stato un privilegio”.

Pedro chiude così la sua avventura laziale dopo stagioni vissute tra gol decisivi, leadership e prestazioni di altissimo livello. Un professionista esemplare che, partita dopo partita, è riuscito a conquistare il cuore del popolo biancoceleste.

Sul futuro, però, l’ex campione del mondo preferisce prendersi tempo: “Adesso voglio soltanto riposare e stare tranquillo. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”.