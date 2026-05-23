Pisa , Hiljemark:” Ho ancora un anno di contratto”

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta contro la Lazio ha ribadito di voler continuare il suo percorso sulla panchina toscana: ha ancora un anno di contratto e pensa già alla prossima stagione, con l’idea di “fare un grande lavoro” e ripartire dopo la chiusura del campionato.

Sulla partita ha parlato di una dinamica che, a suo dire, si è ripetuta spesso: buon avvio con gol, occasione mancata del 2-0 e poi due reti subite. Nonostante il tentativo di rimonta, il tecnico ha ammesso che il risultato “non ci sta”, pur riconoscendo l’impegno della squadra e ringraziando i tifosi.

Infine un passaggio sull’Italia e la Nazionale: secondo lui deve fare di tutto per qualificarsi al Mondiale, sottolineando la forza del calcio italiano e notando che, pur essendo cambiato qualcosa rispetto ai suoi anni da giocatore, le differenze non sono così marcate.