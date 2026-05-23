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Pisa , Hiljemark:” Ho ancora un anno di contratto”
Pedro dice addio alla Lazio: “L’Olimpico mi ha dato amore, porterò tutto con me”

Pisa , Hiljemark:” Ho ancora un anno di contratto”

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta contro la Lazio ha ribadito di voler continuare il suo percorso sulla panchina toscana: ha ancora un anno di contratto e pensa già alla prossima stagione, con l’idea di “fare un grande lavoro” e ripartire dopo la chiusura del campionato.

Sulla partita ha parlato di una dinamica che, a suo dire, si è ripetuta spesso: buon avvio con gol, occasione mancata del 2-0 e poi due reti subite. Nonostante il tentativo di rimonta, il tecnico ha ammesso che il risultato “non ci sta”, pur riconoscendo l’impegno della squadra e ringraziando i tifosi.

Infine un passaggio sull’Italia e la Nazionale: secondo lui deve fare di tutto per qualificarsi al Mondiale, sottolineando la forza del calcio italiano e notando che, pur essendo cambiato qualcosa rispetto ai suoi anni da giocatore, le differenze non sono così marcate.

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione
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