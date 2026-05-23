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Bologna , Vincenzo Italiano:” sul mio futuro? Incontrerò la socirtà la prossima settimana”

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Nel dopo partita al Dall’Ara contro l’Inter campione d’Italia, Vincenzo Italiano ha ricevuto un forte tributo dai tifosi del Bologna, con la curva che lo ha acclamato a gran voce. Nonostante l’affetto dell’ambiente e la volontà del club di proseguire con lui, il tecnico rossoblù non si è sbilanciato sul futuro.

Italiano ha spiegato che incontrerà la società la prossima settimana per fare il punto: senza competizioni europee nella prossima stagione, sarà necessario “programmare qualcosa di diverso” e valutare con attenzione cosa sia stato fatto e cosa si possa costruire. Ha sottolineato l’importanza di proteggere l’atmosfera positiva attorno alla squadra e di continuare a lavorare bene, in un campionato competitivo dove però il Bologna può ancora inserirsi tra le squadre di vertice.

Il tecnico ha poi espresso soddisfazione per il percorso della squadra, riconoscendo al gruppo di aver “dato l’anima” nonostante alti e bassi, e ha ringraziato pubblico e curva per il sostegno costante. Ha definito il tributo finale come un momento significativo, difficile da cancellare anche nei periodi meno positivi.

Maggio 23, 2026
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