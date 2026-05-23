Genoa, De Rossi: “Contro il Lecce giocheremo con serietà”

Il Genoa si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida che potrebbe decidere la corsa salvezza. I pugliesi, infatti, si contendono l’ultimo posto utile per restare in Serie A insieme alla Cremonese, impegnata contro il Como. Alla vigilia del match, Daniele De Rossi ha voluto chiarire l’atteggiamento della sua squadra.

“Non andremo in campo per condannare nessuno alla retrocessione – ha spiegato il tecnico rossoblù – ma soltanto per fare il nostro lavoro nel modo più serio possibile. La salvezza o la retrocessione sono il risultato di un percorso lungo 38 giornate, non di una sola partita”.

L’allenatore ha sottolineato il rispetto nei confronti di Lecce e Cremonese, assicurando che il Genoa disputerà la gara con il massimo impegno nonostante la classifica tranquilla. “Sappiamo cosa significa lottare per salvarsi e faremo la nostra partita senza pensare alla disperazione dell’avversario”.

Non sarà però un Genoa al completo. Oltre allo squalificato Vitinha e all’infortunato Messias, anche Ekhator rischia di saltare il match dopo un colpo al metatarso rimediato in allenamento. Restano inoltre alcuni giocatori non al meglio e qualche caso di febbre all’interno del gruppo. Buone notizie invece per Norton-Cuffy, che continua ad allenarsi con intensità.

“Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento – ha ammesso De Rossi – ma le motivazioni restano alte. Sappiamo che molti osserveranno questa partita per capire se sono tornate certe leggerezze di fine stagione. Da parte nostra, invece, ci sarà una formazione seria e competitiva”.

Con la salvezza già conquistata, il club può ora pianificare il futuro con maggiore serenità. De Rossi ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la società per programmare la prossima stagione.

“Ci vedremo mercoledì per fare il punto della situazione. Le idee sul futuro le abbiamo già chiare da tempo, anche quando qualcuno pensava che fossi vicino all’addio. In realtà stavamo già lavorando ai prossimi passi”.