Palladino tra orgoglio e addio: “Abbiamo riportato l’Atalanta in Europa”

L’ultima giornata di Serie A potrebbe aver rappresentato anche l’ultimo capitolo dell’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta . Dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Dazn con parole cariche di soddisfazione, ma anche con toni che sanno di commiato.

“Da quando sono arrivato, l’11 novembre, abbiamo riacceso lo spirito dell’Atalanta”, ha spiegato Palladino. “È stata una rincorsa lunga e difficile, ma siamo riusciti a riportare il club in Europa. Per come era iniziata la stagione, oggi possiamo soltanto essere orgogliosi del lavoro fatto”.

L’allenatore ha poi analizzato anche la sfida del Franchi, sottolineando la buona prova offerta dalla sua squadra: “Non meritavamo di perdere una partita in cui abbiamo concesso praticamente una sola occasione. Ho avuto la fortuna di allenare grandi uomini e oggi si conclude un percorso importante”.

Parole che alimentano le voci su una possibile separazione a fine stagione. Palladino, però, ha voluto soprattutto ringraziare il club bergamasco e la famiglia Percassi per la fiducia ricevuta: “Con la società c’è sempre stato un ottimo rapporto. Ringrazio Luca e Antonio Percassi per avermi dato la possibilità di guidare una squadra da Champions League. Insieme siamo riusciti a riportare l’Atalanta dove merita di stare”.

Molto significativo, per il tecnico, anche il rapporto costruito con il gruppo squadra: “L’affetto e la stima dei ragazzi me li porterò sempre dentro. Sapere che il mio lavoro è stato apprezzato è la soddisfazione più grande”.

Infine, Palladino ha indicato il momento chiave della stagione atalantina, scegliendo una gara che ancora oggi lascia qualche rimpianto: “Rigiocherei la partita contro la Juventus FC. È stata la svolta del nostro campionato. Stavamo facendo una rincorsa straordinaria in tre competizioni, ma quella sconfitta ci ha penalizzati molto. Giocammo una grande partita e perdemmo senza meritarlo, allontanandoci dalla zona Champions”.