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Il Real Madrid domina Valencia e conquista la finale di Eurolega

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Il Real Madrid Baloncesto stacca il pass per la finale di EuroLeague grazie al successo per 105-90 contro il Valencia Basket nella seconda semifinale della Final Four disputata ad Athens. I blancos raggiungono così l’Olympiacos B.C., che nel pomeriggio aveva eliminato il Fenerbahçe Beko.

La squadra madrilena ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando grande qualità offensiva e allungando nei momenti decisivi del match. A trascinare il Real è stato uno straordinario Mario Hezonja, autore di 25 punti e autentico protagonista della semifinale.

Ottima anche la prestazione di Chris Lyles, che ha chiuso con 17 punti, e di Gabriel Deck, prezioso con i suoi 16 punti. Il Valencia ha provato a restare agganciato alla partita grazie ai 15 punti messi a referto da Jean Montero, Jaime Pradilla e Matt Reuvers, ma la maggiore profondità e qualità del Real hanno fatto la differenza.

Per il club spagnolo ora l’obiettivo è conquistare il titolo continentale nella finalissima contro l’Olympiakos, in una sfida che promette spettacolo tra due delle squadre più forti d’Europa.

Maggio 23, 2026
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