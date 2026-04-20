Serie A Basket: Virtus in vetta, Milano travolgente, Reggio Emilia in forma. Il riepilogo della 27ª giornata

La 27ª giornata di Serie A di basket conferma un campionato equilibrato in testa e sempre più incerto in zona playoff e salvezza, con diversi risultati chiave che ridisegnano la classifica.

La Virtus Bologna mantiene la leadership grazie a una vittoria sofferta sul campo di Tortona (74-69). Una gara combattuta fino all’ultimo possesso, dove la maggiore lucidità nei momenti decisivi ha permesso ai bianconeri di restare al comando della classifica.

Alle spalle, Brescia non molla il passo e resta appaiata in vetta dopo il successo su Trieste (86-82), consolidando il proprio ruolo da protagonista in questa stagione.

Grande spettacolo anche da parte dell’EA7 Emporio Armani Milano, che al Forum domina Napoli con un netto 125-97. Una prestazione offensiva di altissimo livello che conferma lo stato di forma della squadra in vista della fase finale della stagione.

Tra le squadre in crescita spicca la Reggio Emilia di Priftis, che continua il suo momento positivo espugnando il campo di Trento (90-82). Un successo importante che rilancia le ambizioni playoff del club emiliano.

Colpo pesante anche per Treviso, che nello scontro salvezza supera Udine 92-82 e aggancia Sassari in fondo alla classifica, rendendo sempre più serrata la lotta per non retrocedere.

Successo netto invece per Venezia, che domina a Sassari (98-79) e conferma la propria solidità nella parte alta della classifica.

Infine, partita combattuta tra Cantù e Varese, con i padroni di casa che la spuntano 100-96 al termine di una sfida equilibrata e ricca di attacchi.

Classifica: lotta aperta in alto e in basso

In vetta Virtus Bologna e Brescia guidano con lo stesso record, seguite da Milano e Venezia. Più indietro, la zona playoff resta affollata, mentre in fondo alla classifica la situazione si complica per Sassari e Treviso, sempre più coinvolte nella corsa salvezza.

La classifica alla 27ª giornata

1. Virtus Bologna 40 (20-5), 2. Brescia 40 (20-5), 3. Milano 36 (18-7) 4. Venezia 36 (18-7), 5. Tortona 30 (15-10), 6. Trieste 26 (13-12), 7. Reggio Emilia 26 (13-12), 8. Varese 22 (11-15), 9. Cremona 20 (10-15), 10. Trento 20 (10-15), 11. Udine 18 (9-16), 12. Napoli 18 (9-16), 13. Cantù 18 (9-17), 14. Treviso 14 (7-18), 15. Sassari 14 (7-19).