Virtus Bologna: esonero di Dusko Ivanovic, Jakovljevic prende le redini della squadra

Bologna, 27 marzo 2026 – Si chiude bruscamente la parentesi di Dusko Ivanovic sulla panchina della Virtus Bologna, ruolo che ricopriva dal dicembre 2024. L’annuncio ufficiale è arrivato nella serata di venerdì tramite un comunicato del club, che ha confermato anche il successore: il vice allenatore Nenad Jakovljevic, affiancato da Daniele Parente e Cristian Fedrigo.

L’esonero del 68enne montenegrino arriva a seguito della pesante sconfitta in Eurolega contro l’Olimpia Milano, 103-87, ultimo match della sua gestione. Nonostante questo, la Virtus rimane al primo posto in campionato, dopo una stagione iniziata con grandi ambizioni europee. Sotto la guida di Ivanovic, la squadra aveva conquistato il 17° scudetto della sua storia nel giugno 2025, battendo Brescia 3-0 nella finale playoff.

Il comunicato societario ha espresso gratitudine verso Ivanovic e l’assistente Nenad Trajkovic, salutando entrambi e augurando loro successo nelle prossime esperienze professionali. Contestualmente, Jakovljevic e il suo staff riceveranno il compito di guidare la squadra fino al termine della stagione, cercando di mantenere le posizioni di vertice in campionato e di risalire in Eurolega.

Con questa mossa, la Virtus Bologna lancia un segnale chiaro: l’obiettivo rimane quello di competere ai massimi livelli, ma senza compromessi sui risultati europei.