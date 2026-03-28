Formula 1, GP Giappone: Mercedes detta il passo nelle libere, Antonelli sorprende tutti a Suzuka

SUZUKA — Prime indicazioni chiare dal weekend del Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team c’è, ed è pronta a giocarsi un ruolo da protagonista.

Sul tecnico tracciato del Suzuka Circuit, le prove libere hanno evidenziato una monoposto competitiva e, soprattutto, un giovane talento capace di prendersi la scena.

A impressionare è stato Andrea Kimi Antonelli, autore del miglior tempo nella terza sessione. Il pilota italiano ha fermato il cronometro sull’1:29.362, precedendo il compagno di squadra George Russell e confermando i segnali già intravisti nelle sessioni precedenti. Una prestazione che non solo rafforza le ambizioni della scuderia tedesca, ma accende anche i riflettori su uno dei prospetti più interessanti della griglia.

Russell, dal canto suo, era stato il più veloce nella prima sessione, dimostrando grande costanza lungo tutto l’arco delle libere. Mercedes piazza così una doppia candidatura credibile per la pole position, grazie a un equilibrio tecnico che sembra funzionare alla perfezione sul circuito giapponese.

Non resta a guardare la McLaren Formula 1 Team, capace di reagire nella seconda sessione con il miglior tempo firmato da Oscar Piastri. La scuderia britannica si conferma tra le più in forma del momento, con un passo gara promettente e margini per inserirsi nella lotta al vertice.

Più defilata, almeno per ora, la Scuderia Ferrari, che resta comunque nelle posizioni di vertice senza però riuscire a impensierire realmente Mercedes sul giro secco. Charles Leclerc ha chiuso tra i primi, ma il gap dai migliori lascia ancora qualche interrogativo in vista delle qualifiche.

Le prove libere, come sempre, offrono indicazioni da prendere con cautela. Ma a Suzuka il messaggio sembra già chiaro: Mercedes è tornata a fare paura, e Antonelli non ha alcuna intenzione di restare nell’ombra. Le qualifiche diranno se sarà davvero lui l’uomo da battere.

Prove libere 1 (FP1)

George Russell (Mercedes) – 1:31.666

Andrea Kimi Antonelli +0.026

Lando Norris +0.132

Prove libere 2 (FP2)

Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.133

Andrea Kimi Antonelli +0.092

George Russell +0.205

Prove libere 3 (FP3 – sabato)