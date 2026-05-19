Calcio Mondiali 2026 , liste convocati di tutte le Nazionali

La lista dei convocati deve avere un numero minimo di 23 giocatori e un massimo di 26. N
E ora, le liste già ufficializzate
Corea del Sud (gruppo A)
Portieri: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD)
Difensori: Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang Zhiye), Seol Young-woo (Stella Rossa), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah)
Centrocampisti: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (PSg), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton)
Attaccanti: Son Heung-min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland)
Ct. Hong Myung-bo
Bosnia (gruppo B)
Portieri: Vasilj (St Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)
Difensori: Dedic (Benfica), Katic (Schalke 04), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens), Mujakic (Eyüpspor), Muharemovic (Muharemovic), Kolasinac (Atalanta), Hadzikadunic (Sampdoria)
Centrocampisti: Hadziahmetovic (Hull City), Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brøndby), Burnic (Karlsruhe), Gigovic (Young Boys), Mahmic (Slovan Liberec), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Alajbegovic (Salisburgo), Bajraktarevic (Psv)
Attaccanti: Bazdar (Jagiellonia), Lukic (Cluj), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Demirovic (Stoccarda), Dzeko (Schalke 04)
Ct. Sergej Barbarez
Brasile (Gruppo C)
Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo, (Flamengo) Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenla), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Psg), Wesley (Roma)
Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Fabinho (Al-Ittihad)
Attaccanti: Endrick (Lione), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcellona)
Ct. Carlo Ancelotti
Haiti (gruppo C)
Portieri: Placide (Bastia), A. Pierre (Sochaux), Duverger (Cosmos Koblenz)
Difensori: Arcus (Angers), Paugain (Zulte Waregem), Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Experience (Nancy), Duverne (Gent), Ade (LDU Quito), Delcroix (Lugano), Thermoncy (Young Boys)
Centrocampisti: Sainté (El Paso Locomotive), L. Pierre (Vizela), Danley (Philadelphia Union), Bellegarde (Wolves), W. Pierre (Violette), Simon (FC Tatran Presov)
Attaccanti: Deedson (FC Dallas), Casimir (Auxerre), Etienne (Toronto FC), Providence (Almere), Nazon (Esteghlal), Pierrot (Çaykur Rizespor), Isidor (Sunderland), Fortuné (Viezla), Joseph (Ferencváros)
Ct. Sébastien Migné
Scozia (gruppo C)
Portieri: Gordon (Hearts), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers)
Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al Etiffaq), Hickey (Brentford), Hyam (Wrexham), McKenna (Dinamo Zagabria), Patterson (Everton), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic)
Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Curtis (Kilmarnock), Ferguson (Bologna), Gannon-Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich), McTominay (Napoli)
Attaccanti: Adams (Torino), Dykes (Charlton Athletic), Hirst (Ipswich), Shankland (Hearts), Stewart (Southampton)
Ct. Steve Clarke
Curaçao (gruppo E)
Portieri: Bodak (Telstar), Doornbusch (Venlo), Room (Miami FC)
Difensori: Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (RKC Waalwijk), Floranus (PEC Zwolle), Fonville (NEC Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV Eindhoven), Sambo (Sparta Rotterdam)
Centrocampisti: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Comenencia (Zurigo), Felida (Den Bosch), Martha (Rotherham), Noslin (Telstar), Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Attaccanti: Antonisse (Kifisia), Chong (Sheffield United), Gorré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Kastaneer (Terengganu), Kuwas (Volendam), Locadia (Miami FC), Margaritha (Beveren)
Ct. Dick Advocaat
Costa d’Avorio (gruppo E)
Portieri: Y. Fofana (Çaykur Rizespor), Koné (Charleroi) Lafont (Panathīnaïkos)
Difensori: Agbadou (Besiktas) Akpa (Auxerre) O. Diomandé (Sporting) Doué (Strasburgo) Konan (Gil Vicente) Kossounou (Atalanta) Ndicka (Roma) Singo (Galatasaray)
Centrocampisti: Seko Fofana (Porto) Guiagon (Charleroi) Kessié (Al-Ahli) Inao Oulai (Trabzonspor) Sangaré (Nottingham Forest) Seri (Maribor)
Attaccanti: Adingra (Monaco) Bonny (Inter) A. Diallo (Manchester United) Diakité (Cercle Bruges) Y. Diomandé (Lipsia) Guessand (Crystal Palace) Pépé (Villarreal) Traoré (Basilea) Wahi (Nizza)
Ct. Emerse Faé
Giappone (gruppo F)
Portieri: Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma)
Difensori: Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen)
Centrocampisti: Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds)
Attaccanti: Ogawa (Nec Nijmegen), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Suzuki (Friburgo), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden)
Ct. Hajime Moriyasu
Svezia (gruppo F)
Portieri: Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County)
Difensori: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Holm (Juventus), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund)
Centrocampisti: Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise)
Attaccanti: Bernhardsson (Holstein Kiel), Elanga (Newcastle United), Gyokeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson (Club Brugge), Nygren (Celtic)
Ct. Graham Potter
Tunisia (gruppo F)
Portieri: Dahmen (CS Sfaxien), Ben Hassine (Etoile du Sahel), Chamakh (Club Africain)
Difensori: Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Valery (Young Boys), Abdi (Nizza), Ben Hamida (Esperance de Tunis), Arous (Kasımpasa), Chikhaoui (Monastir), Neffati (Norrkoping)
Centrocampisti: Skhiri (Eintracht Francoforte), Mejbri (Burnley), Ben Slimane (Norwich), Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Khedira (Union Berlino), Ben Ouanes (Kasımpasa)
Attaccanti: Achouri (Copenaghen), Ayari (Psg), Chaouat (Club Africain), Elloumi (Vancouver), Mastouri (Dynamo Makhachkala), Saad (Hannover), Tounekti (Celtic)
Ct. Sabri Lamouchi
Belgio (gruppo G)
Portieri: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Penders (Strasburgo)
Difensori: Castagne (Fulham), Debast (Sporting), De Cuyper (Brighton), De Winter (Milan), Mechele (Bruges), Meunier (Lille), Ngoy (Lille), Seys (Bruges), Theate (Eintracht Francoforte)
Centrocampisti: De Bruyne (Napoli), Onana (Aston Villa), Raskin (Rangers), Tielemans (Aston Villa), Vanaken (Bruges), Witsel (Girona)
Attaccanti: De Ketelaere (Atalanta), Doku (Manchester City), Fernandez Pardo (Lille), Lukaku (Napoli), Lukebakio (Benfica), D. Moreira (Strasburgo), Saelemaekers (Milan), Trossard (Arsenal)
Ct. Rudi Garcia
Nuova Zelanda (gruppo G)
Portieri: Crocombe (Millwall), Paulsen (Lechia Gdansk), Woud (Auckland FC)
Difensori: Bindon (Nottingham Forest), Boxall (Minnesota United), Cacace (Wrexham), De Vries (Auckland FC), Elliot (Auckland FC), Payne (Wellington Phoenix), Pijnaker (Auckland FC), Smith (Braintree Town), Surman (Portland Timbers)
Centrocampisti: Bayliss (Newcastle Jets), Bell (Viking), Rufer (Wellington Phoenix), Stamenic (Swansea), Thomas (PEC Zwolle)
Attaccanti: Barbarouses (Western Syndey Wanderers), Garbett (Peterborough United), Just (Motherwell), McCowatt (Silkeborg), Old (St Etienne), Randall (Auckland FC), Singh (Wellington Phoenix), Waine (Port Vale), Wood (Nottingham Forest)
Ct. Darren Bazeley
Capo Verde (gruppo H)
Portieri: Dos Santos (San Diego), Rosa (Montana), Vozinha (Chaves)
Difensori: Lopes Cabral (Benfica), Diney Borges (Al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Moreira (Columbus Crew), Pina (Trabzonspor), Pires ( Seinajoki), Stopira (Torreense)
Centrocampisti: Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo (FCSB), Monteiro (PEC Zwolle), Pina (Krasnodar), Semedo (Farense)
Attaccanti: Benchimol (Akron Togliatti), Cabral (Estrela Amadora), Livramento (Casa Pia), Mendes (Igdir), Da Costa (Basaksehir), Rodrigues (Apollon Limassol), Semedo (Omonia Nicosia), Varela (Maccabi Tel Aviv)
Ct. Bubista
Francia (gruppo I)
Portieri: Maignan (Milan), Risser (Lens), Samba (Rennes)
Difensori: Digne (Everton), Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Lacroix (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco)
Centrocampisti: Kanté (Fenerbahçe), Koné (Roma), Rabiot (Milan), Tchouameni (Real Madrid), Zaïre-Emery (Psg)
Attaccanti: Akliouche (Monaco), Barcola (Psg), Cherki (Manchester City), Dembélé (Psg), Doué (Psg), Mateta (Crystal Palace), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), Thuram (Inter)
Ct. Didier Deschamps
Austria (gruppo J)
Portieri: Pentz (Brondby), Schlager (Salisburgo), Wiegele (Viktoria Plzen)
Difensori: Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Brema), Lienhart (Friburgo), Mwene (Mainz), Posch (Mainz), Prass (Hoffenheim), Svoboda (Venezia)
Centrocampisti: Baumgartner (Lipsia), Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern Monaco), Sabitzer (Borussia Dortmund), Schlager (Lipsia), Schmid (Werder Brema), Schopf (Wolfsberger), Seiwald (Lipsia), Wanner (Psv Eindhoven), Wimmer (Wolfsburg)
Attaccanti: Arnautovic (Stella Rossa), Gregoritsch (Augsburg), Kalajdzic (Lask)
Ct. Ralf Rangnick
Portogallo (gruppo K)
Portieri: Diogo Costa (Porto), Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Velho (Genclerbirligi)
Difensori: Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Semedo (Fenerbahce), Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Psg), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Araujo (Benfica)
Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Maiorca), Joao Neves (Psg), Vitinha (Psg), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Attaccanti: Joao Felix (Al-Nassr), Trinçao (Sporting CP), Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Leao (Milan), Guedes (Real Sociedad), Ramos (Psg), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Ct. Roberto Martinez
Repubblica Democratica del Congo (gruppo K)
Portieri: Fayulu (Noah), Mpasi (Le Havre), Epolo (Standard Liegi)
Difensori: Wan-Bissaka (West Ham United), Kalulu (Limassol), Kayembe (Genk), Masuaku (Lens), Kapuadi (Widzew Lodz), Bushiri (Hibernian), Tuanzebe (Burnley), Mbemba (Lille), Batubinsika (Larissa)
Centrocampisti: Sadiki (Sunderland), Moutoussamy (Atromitos), E. Kayembe (Watford), Mukau (Lille), Pickel (Espanyol), Mbuku (Montpellier), Cipenga (Castellon), Elia (Alanyaspor), Bongonda (Spartak Mosca), Kakuta (Ael)
Attaccanti: Mayele (Pyramids), Bakambu (Betis), Banza (Al-Jazira), Wissa (Newcastle)
Ct. Sebastien Desabre
Croazia (gruppo L)
Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Pandur (Hull City)
Difensori: Gvardiol (Manchester City), Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo)
Centrocampisti: Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka)
Attaccanti: Perisic (Psv), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo)
Ct. Zlatko Dalic