Amburgo: Darderi batte Burruchaga

Giornata di alti e bassi per i tennisti italiani al Bitpanda Hamburg Open, torneo ATP 500 sulla terra rossa di Amburgo.

Il campione in carica Flavio Cobolli ha visto chiudersi prematuramente il suo percorso: il romano è stato eliminato al primo turno dal qualificato Ignacio Buse, numero 57 del mondo, con un netto 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti. Il peruviano ha giocato una partita impeccabile, senza concedere palle break a Cobolli, che così perde terreno in classifica e scivola virtualmente al 14° posto.

A sorridere è invece Luciano Darderi, numero 16 del mondo, che ha superato al debutto l’argentino Roman Andres Burruchaga (n.66 ATP) con il punteggio di 6-4, 7-6(4) in un’ora e 51 minuti. Darderi, testa di serie numero 7 del tabellone, affronterà negli ottavi il tedesco Yannick Hanfmann, pronto a dare battaglia sui campi del Rothenbaum.