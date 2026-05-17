BOLELLI E VAVASSORI CAMPIONI A ROMA: IMPRESA AZZURRA STORICA AL FORO ITALICO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numeri 7 del seeding, conquistano il titolo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia al termine di una finale intensa e combattuta fino all’ultimo punto. La coppia italiana supera Marcel Granollers e Horacio Zeballos, secondi favoriti del tabellone, con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3, facendo esplodere di entusiasmo il Centrale del Foro Italico.

Un successo dal valore storico: per la prima volta una coppia azzurra vince il doppio a Roma nell’era moderna, riportando il trofeo in Italia dopo 66 anni. L’ultimo precedente risaliva infatti a Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, mentre nel 1991 un altro successo italiano era arrivato con Omar Camporese in coppia con Goran Ivanisevic.

La finale è stata un continuo equilibrio e colpi di scena. Nel primo set gli azzurri partono in salita, ma riescono a reagire con grande solidità nei momenti chiave, annullando anche un set point prima di imporsi al tie-break. Nel secondo parziale la battaglia prosegue punto a punto: ancora occasioni da entrambe le parti, ma stavolta sono Granollers e Zeballos a prevalere al tie-break. Nel super tie-break decisivo, però, Bolelli e Vavassori cambiano marcia: aggressività, precisione e pochissimi errori permettono loro di dominare fino al 10-3 finale.

A fine match grande emozione nelle parole dei due campioni. Bolelli ha sottolineato il valore del percorso e del sostegno del pubblico: “Questo titolo è di tutti, ci avete trascinati dal primo all’ultimo punto”. Vavassori ha aggiunto l’importanza del lavoro di squadra e dell’emozione vissuta al Foro Italico: “Condividere questo percorso è speciale, l’Italia è sul tetto del mondo”.

Un trionfo che entra nella storia del tennis italiano e accende ancora di più l’entusiasmo del pubblico romano.