Gasperini, Roma da sogno ma avverte: “Manca ancora l’ultimo passo”

Un sorriso ampio, quasi nostalgico se confrontato ai tempi d’oro all’Atalanta, ma oggi tutto proiettato sul presente giallorosso. Gian Piero Gasperini si gode la vittoria nel derby della sua Roma, ma mantiene i piedi ben saldi a terra nella corsa Champions.

“Abbiamo ancora 90 minuti da giocare per chiudere un campionato straordinario e bellissimo. È stata una giornata di emozioni fortissime, ma ora dipende tutto da noi: abbiamo una settimana per prepararci e raggiungere un obiettivo che volevamo con grande determinazione”.

Il tecnico ha poi analizzato la gara, tra difficoltà iniziali e crescita nella ripresa:

“Ci aspettavamo anche risultati favorevoli dagli altri campi, ma la nostra attenzione era tutta su questa partita. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, poi siamo cresciuti dopo il gol su palla inattiva e nel secondo tempo abbiamo concesso pochissimo. La squadra è stata straordinaria, ma serve restare concentrati perché non è ancora finita”.

Grande protagonista del derby Gianluca Mancini, autore di una doppietta pesantissima:

“Mancini ha fatto due gol nel derby, una cosa che gli resterà per sempre. Ma qusta squadra ha avuto tanti leader. Non ho mai avuto problemi con il gruppo: abbiamo sempre lavorato al massimo, anche nei momenti più complicati. Il pari con la Juve ci ha dato consapevolezza e ci ha fatto capire meglio il nostro valore”.

Infine, uno sguardo al futuro di Paulo Dybala:

“Se ne parlerà la prossima settimana. Sarà la società a decidere, ma da parte mia ci sarebbe grande soddisfazione nel vederlo ancora qui. Conta la volontà di tutti”.