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Marotta tra battute e certezze: “Inter solida, Chivu è il nostro futuro”
Roma - Lazio 2-0 , le foto di Paolo Pizzi

Marotta tra battute e certezze: “Inter solida, Chivu è il nostro futuro”

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia di Inter-Verona, Giuseppe Marotta è intervenuto affrontando prima di tutto le recenti dichiarazioni di Gerry Cardinale sul pesante 0-5 subito dal Paris Saint-Germain.

“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una più seria. Preferisco usare quella seria, perché non è il momento di alimentare polemiche. Auguro a Cardinale di restare ai vertici del Milan e di costruire un percorso simile al nostro di questi ultimi sei anni, in cui abbiamo vinto nove trofei e raggiunto anche due finali di Champions e una di Europa League. È un palmarès importante che non si può dimenticare”.

Alla curiosità sulla versione “ironica”, il dirigente nerazzurro ha glissato con una battuta: “La teniamo per una prossima occasione”.

Marotta ha poi spostato l’attenzione su Cristian Chivu, sottolineandone il valore presente e futuro per l’Inter:

“La scelta dell’allenatore a inizio stagione non è stata semplice, ma serviva coraggio e siamo stati ripagati. Il rinnovo è solo un passaggio formale: Chivu è il presente e il futuro dell’Inter. È un tecnico valido e ce lo teniamo stretto”.

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione
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