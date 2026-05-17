Di Lorenzo: “Napoli unito e ambizioso, dobbiamo restare tra i migliori”

Dopo la vittoria contro il Pisa, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha fatto il punto sulla stagione ai microfoni di Sky Sport, evidenziando la compattezza del gruppo e gli obiettivi ancora da raggiungere.

“È stata una stagione complessa sotto diversi aspetti, ma la squadra è sempre rimasta unita e ha saputo superare le difficoltà. Siamo contenti della qualificazione in Europa, ma vogliamo chiudere al meglio perché il secondo posto non è ancora matematicamente sicuro”.

Il difensore azzurro ha poi commentato le voci sul futuro di Antonio Conte, ridimensionando le incertezze percepite all’esterno:

“Le sensazioni di incertezza su Conte le sento più fuori che dentro lo spogliatoio. In questi due anni abbiamo raggiunto traguardi importanti, vincendo Scudetto e Supercoppa e centrando la Champions. È normale che ci possano essere cambiamenti, ma la cosa fondamentale è che il Napoli resti sempre competitivo”.

Infine, uno sguardo all’identità del club e alle ambizioni future:

“I giocatori possono cambiare, gli allenatori anche, ma a Napoli non deve mai mancare la voglia di stare ai vertici. Spero che questa squadra continui a lottare stabilmente per le posizioni alte della classifica, come è successo per tanti anni”.