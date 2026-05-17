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Di Lorenzo: “Napoli unito e ambizioso, dobbiamo restare tra i migliori”
Juve, stagione in salita: contestazione e Champions a rischio

Di Lorenzo: “Napoli unito e ambizioso, dobbiamo restare tra i migliori”

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Dopo la vittoria contro il Pisa, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha fatto il punto sulla stagione ai microfoni di Sky Sport, evidenziando la compattezza del gruppo e gli obiettivi ancora da raggiungere.

“È stata una stagione complessa sotto diversi aspetti, ma la squadra è sempre rimasta unita e ha saputo superare le difficoltà. Siamo contenti della qualificazione in Europa, ma vogliamo chiudere al meglio perché il secondo posto non è ancora matematicamente sicuro”.

Il difensore azzurro ha poi commentato le voci sul futuro di Antonio Conte, ridimensionando le incertezze percepite all’esterno:

“Le sensazioni di incertezza su Conte le sento più fuori che dentro lo spogliatoio. In questi due anni abbiamo raggiunto traguardi importanti, vincendo Scudetto e Supercoppa e centrando la Champions. È normale che ci possano essere cambiamenti, ma la cosa fondamentale è che il Napoli resti sempre competitivo”.

Infine, uno sguardo all’identità del club e alle ambizioni future:

“I giocatori possono cambiare, gli allenatori anche, ma a Napoli non deve mai mancare la voglia di stare ai vertici. Spero che questa squadra continui a lottare stabilmente per le posizioni alte della classifica, come è successo per tanti anni”.

Maggio 17, 2026
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