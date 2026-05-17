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Juve, stagione in salita: contestazione e Champions a rischio

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

La sconfitta interna contro la Fiorentina nell’ultima gara stagionale all’Allianz Stadium ha acceso la protesta di una parte della tifoseria bianconera. Al termine della partita, diversi sostenitori si sono radunati fuori dallo stadio per esprimere il proprio dissenso nei confronti della squadra.

Tra cori e striscioni, il malumore è stato evidente: “Rispettate i nostri colori”, “La Juve siamo noi” e altre contestazioni hanno accompagnato lo sfogo dei tifosi rivolto a Locatelli e compagni.

Lo 0-2 subito dai viola, sommato ai successi di Milan, Roma e Como, complica ulteriormente la corsa alla Champions League. La Juventus si trova ora al sesto posto, a due punti di distanza dal quarto occupato dalle dirette concorrenti.

Uno scenario che lascia tutto aperto ma sempre più complicato: anche una vittoria nel derby contro il Torino potrebbe non essere sufficiente per centrare il piazzamento tra le prime quattro, obiettivo minimo della stagione bianconera.

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione
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