Ancelotti lancia il “sio Brasile”: Neymar torna, ma nessuno avrà privilegi

Il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti prende forma tra entusiasmo, aspettative e una certezza assoluta: Neymar sarà al Mondiale. Il commissario tecnico italiano ha ufficializzato la lista dei 26 convocati durante una grande cerimonia organizzata a Rio de Janeiro, trasformata in una vera festa nazionale tra applausi, emozione e grandi ex del calcio verdeoro.

La notizia più attesa era proprio quella legata al numero 10 del Santos. Dopo mesi complicati e continui interrogativi sulle sue condizioni fisiche, Neymar è riuscito a riconquistare spazio e fiducia grazie alle ultime prestazioni positive. Per Ancelotti, però, il passato e il nome non bastano.

Il tecnico emiliano è stato chiarissimo: “In campo giocherà chi dimostrerà di meritarselo”. Un messaggio forte rivolto non solo a Neymar, ma all’intero gruppo. L’obiettivo del nuovo CT è costruire una Seleção compatta, dove il collettivo venga prima delle individualità.

Accanto al fuoriclasse brasiliano ci saranno ovviamente Vinicius Junior e tanti altri talenti offensivi, ma a prendersi la scena durante l’annuncio è stato soprattutto Endrick. Il giovane attaccante, accolto da una standing ovation, rappresenta il volto del futuro brasiliano e uno dei simboli del nuovo corso targato Ancelotti.

Nella lista trovano spazio anche diversi protagonisti legati alla Serie A. I colori italiani saranno rappresentati dai difensori Bremer della Juventus e Wesley della Roma, oltre a tanti ex conoscenze del nostro campionato come Alisson, Danilo, Alex Sandro, Ibanez e Lucas Paquetà.

Con la sua solita ironia, Ancelotti ha raccontato anche il clima vissuto nei giorni precedenti alle convocazioni: “Tutti volevano suggerirmi chi portare al Mondiale, persino i piloti sugli aerei. Ma io e il mio staff abbiamo fatto tutte le valutazioni necessarie”.

Adesso il Brasile guarda avanti con enorme entusiasmo. Prima l’amichevole contro Panama al Maracanã, poi la partenza per gli Stati Uniti dove inizierà ufficialmente l’avventura mondiale. L’esordio è fissato per il 13 giugno contro il Marocco.

La missione è chiara: riportare la Seleção sul tetto del mondo e conquistare quel sesto titolo che in Brasile aspettano da troppo tempo. E ora tutto passa dalle mani di

LA LISTA DEI 26 CONVOCATI DI ANCELOTTI

PORTIERI:

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

​DIFENSORI:

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

​CENTROCAMPISTI:

Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo)

​ATTACCANTI:

​Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).