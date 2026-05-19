Scossa Napoli: Antonio Conte pronto all’addio dopo lo scudetto

La decisione sarebbe ormai definitiva: Antonio Conte è pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione.

Un addio clamoroso, inatteso per molti, che arriverebbe subito dopo aver riportato gli azzurri sul tetto d’Italia conquistando uno scudetto storico e una Supercoppa Italiana, ma pèerchè i tecnici del Napoli lasciano la panchona azzurra dopo aver vinto lo scudetto?

Il tecnico salentino avrebbe maturato la scelta già da settimane. Nessun ripensamento, nessuna rottura plateale: solo la convinzione di aver chiuso il proprio ciclo in azzurro dopo due anni vissuti al massimo. Conte, infatti, sarebbe disposto perfino a rinunciare agli 8 milioni di euro previsti dal contratto fino al 2027 pur di separarsi in maniera serena e consensuale con Aurelio De Laurentiis.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare subito dopo la sfida contro l’Udinese, quella che con ogni probabilità sarà l’ultima panchina di Conte con il Napoli. Un finale carico di emozioni per un allenatore che lascia una squadra trasformata, vincente e di nuovo temuta in Italia.

Dietro la scelta non ci sarebbero altre società né accordi già definiti. Al momento Conte non avrebbe ricevuto offerte concrete, nemmeno dalla Nazionale italiana. Sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di un anno sabbatico dopo le enormi pressioni vissute nelle ultime stagioni.

Intanto il Napoli si prepara a una nuova era. Il club dovrà ridurre il monte ingaggi e avviare un profondo ringiovanimento della rosa, oggi tra le più esperte della Serie A. Una rivoluzione che coinciderà con il centenario della società, ma senza l’uomo che ha guidato gli azzurri verso il quarto scudetto della loro storia.

L’eredità di Conte pesa tantissimo. A Napoli resteranno i trofei, il carattere e soprattutto la sensazione di aver vissuto un’altra pagina indimenticabile della storia azzurra.