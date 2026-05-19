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FIGC , Malagò risponde ad Abete:” Non sono mai stato ecumenico”
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FIGC , Malagò risponde ad Abete:” Non sono mai stato ecumenico”

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione

Giovanni Malagò rompe il silenzio e replica con decisione alle parole di Giancarlo Abete nella corsa verso la presidenza della FIGC. A margine dell’evento “Athora Game On – All Stars Night”, MNalagò e candidato alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha commentato la definizione di programma “ecumenico” attribuitagli da Giancarlo Abete numero uno della Lega Nazionale Dilettanti.

Una risposta breve ma estremamente significativa: “Non la commento, ma rispetto la sua opinione. Di ecumenico però nella mia vita e nella mia carriera sportiva non c’è stato nulla”.

Parole che suonano come una chiara rivendicazione del proprio stile manageriale e della propria identità. Malagò ha voluto sottolineare il suo percorso costruito su scelte forti, posizioni nette e una leadership mai accomodante.

Il clima attorno alle elezioni federali si fa sempre più acceso e ogni dichiarazione assume un peso politico importante. La sfida per la guida della FIGC entra così in una fase decisiva, con Malagò pronto a giocarsi la partita fino in fondo senza rinunciare al proprio carattere.

Maggio 19, 2026
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