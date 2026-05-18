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Italia fuori da Mondiale, Abodi scuote il Calcio: ” le responsabilità di tutti”
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Italia fuori da Mondiale, Abodi scuote il Calcio: ” le responsabilità di tutti”

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione

Il calcio italiano prova a ripartire dopo una delle delusioni più pesanti degli ultimi anni. Andrea Abodi, intervenuto durante l’evento “Athora Game On – All Stars Night”, ha parlato senza giri di parole del fallimento azzurro e del futuro della FIGC, lanciando un messaggio forte a tutto il movimento.

Il ministro dello Sport ha voluto riconoscere pubblicamente il gesto di Gabriele Gravina, sottolineando il valore del passo indietro compiuto dall’ex presidente federale: “Ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità che però appartengono a tutti”. Abodi non si è tirato fuori dal bilancio negativo, ammettendo che anche le istituzioni sportive non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo più importante: riportare l’Italia ai Mondiali.

Un’amarezza ancora viva, che secondo il ministro deve trasformarsi in occasione di cambiamento. Il riferimento è soprattutto alla nuova corsa per la presidenza FIGC, destinata a segnare l’inizio di una fase diversa per il calcio italiano.

Abodi ha invitato tutte le componenti federali al dialogo e alla responsabilità, auspicando un confronto costruttivo capace di superare divisioni e interessi personali. Poi il pensiero ai due protagonisti principali della sfida elettorale, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, ai quali ha rivolto un sincero augurio, ricordando come il rispetto possa esistere anche tra idee differenti.

Nel suo intervento emerge però soprattutto una richiesta precisa: voltare pagina. Per Abodi il nuovo consiglio federale dovrà dimostrare di poter costruire ciò che negli ultimi anni non è stato realizzato, restituendo credibilità, risultati e ambizione all’intero sistema calcio.

Un discorso intenso e carico di significato, che fotografa perfettamente il momento delicato attraversato dal movimento azzurro: tra autocritica, cambiamento e voglia di rinascita.

Maggio 18, 2026
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