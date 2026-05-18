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Sassuolo, Grosso guarda oltre il ko: “Stagione straordinaria, i ragazzi meritano applausi”
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Sassuolo, Grosso guarda oltre il ko: “Stagione straordinaria, i ragazzi meritano applausi”

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione

Nonostante la sconfitta arrivata nei minuti finali contro il Lecce, Fabio Grosso preferisce soffermarsi sugli aspetti positivi della prova del suo Sassuolo . L’allenatore neroverde ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l’impegno e la qualità mostrati per tutta la gara.

Il Sassuolo era partito con l’obiettivo di salutare il proprio pubblico con un risultato positivo e, secondo Grosso, la squadra ha fatto tutto il possibile per riuscirci, creando diverse occasioni e giocando una partita di buon livello. Proprio per questo il risultato finale lascia un po’ di amarezza, soprattutto considerando quanto prodotto in campo.

Nel post gara si è parlato anche del lungo applauso rivolto alla curva, interpretato da alcuni come un possibile messaggio d’addio. Grosso ha però spento immediatamente ogni voce, spiegando che si è trattato semplicemente di un gesto di riconoscenza verso i tifosi per il sostegno ricevuto durante la stagione.

Il tecnico guarda ora all’ultimo impegno di campionato con fiducia: il Sassuolo può ancora migliorare la propria posizione in classifica e mettere alle spalle squadre come Lazio e Udinese . Un traguardo che, a inizio anno, sembrava quasi impensabile.

Maggio 18, 2026
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