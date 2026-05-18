Di Francesco alza la voce: “Lecce vivo e feroce, ma la salvezza è ancora tutta da conquistare”

Un’esplosione di emozioni, tensione e liberazione finale. Il successo conquistato al 95’ dal Lecce contro il Sassuolo tiene accese le speranze salvezza dei giallorossi e scatena la gioia di Eusebio Di Francesco, protagonista di una serata vissuta tutta d’un fiato.

Il tecnico salentino, intervenuto nel post partita, ha parlato del clima acceso nel finale del match, chiarendo subito ogni possibile equivoco nato dalla tensione degli ultimi minuti. “C’era nervosismo, è normale quando ci si gioca così tanto”, ha spiegato, respingendo qualsiasi accusa di mancanza di rispetto nei confronti degli avversari.

Di Francesco ha poi voluto rendere merito al Sassuolo per la serietà mostrata in campo, sottolineando come gare affrontate con questo spirito facciano bene all’intero calcio italiano. Ma l’elogio più importante è stato rivolto ai suoi giocatori, capaci ancora una volta di reagire con carattere e determinazione nei momenti decisivi della stagione.

Secondo l’allenatore, il Lecce ha costruito il proprio cammino proprio attraverso sacrificio, atteggiamento e voglia di non mollare mai. Qualità che hanno permesso ai salentini di strappare una vittoria pesantissima in pieno recupero e di restare padroni del proprio destino.

Nonostante l’entusiasmo, però, Di Francesco mantiene i piedi ben saldi a terra. La sfida decisiva sarà quella contro il Genoa e il tecnico sa bene quanto possa essere crudele l’ultima giornata di campionato, soprattutto per chi lotta per salvarsi.