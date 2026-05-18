Crenonese, Giampaolo:” non è morto nessuno , c’è ancora da giocare una partita”

il tecnicio della Cremonese Marco Giampaolo in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro l’Udinese che tiene ancora in vita i grigiorossi per una che si giocherà all’ultima giornata.

“La Cremonese ha fatto la partita che doveva fare , siamo andati oltre lo spirito la spinta contro un’avversario che ha qualità forza. Siamo stati bravi a mantenre il risultato fino alla fine . Sono conteno di aver portato a casa il risultato. Il Lecce ha vinto? Ha meritato sono stati bravi”.

“Sapevo della difficoltà del rischio quando sono arrivato a Cremona , c’erano 9 partite da giocare e non 20 , in queste partite la squadra ha fatto il suo dovere , un pò in ritardo rispetto alle concorrenti. Se il risultato ci penalizzerà ero consapevole”.

“Quanti dettagli negatovo ci sono nelle altre partite ? il gol contro la Lazio , quello contro il Torino”.

“La squadra dev’essere orgogliosa , oggi hanno fatto una grande partita attaccati all’aobiettivo. Giocheremo la prossima e tireremo le somme, non è morto nessuno , c’è ancora da giocare una partita”.