Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Bolelli e Vavassori campioni a Roma: impresa azzurra storia al Foro Italico Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Basket Playoff , Gara 1: Bologna e Venezia partono forte, Trento e Tortona ko
Playoff Serie B, il Monza resiste e rimonta: 2-2 show a Castellammare
Crenonese, Giampaolo:" non è morto nessuno , c'è ancora da giocare una partita"

Playoff Serie B, il Monza resiste e rimonta: 2-2 show a Castellammare

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Spettacolo puro allo stadio “Menti” nell’andata della semifinale playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza, che si chiude sul 2-2 dopo una gara ribaltata nel finale dagli ospiti.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si accende nella ripresa con la squadra di Guido Pagliuca che trova il doppio vantaggio: al 57’ sblocca Giuseppe Mosti, mentre al 68’ arriva il raddoppio firmato da Frank Okoro. In evidenza anche Cacciamani, autore di due assist decisivi.

Sembra il momento decisivo, ma il Monza resta in partita.

La squadra di Paolo Bianco cambia passo nel finale. Al 77’ Alessandro Carboni accorcia le distanze e riapre tutto, mentre all’89’ arriva il gol del definitivo 2-2 di Gianluca Delli Carri.

Il pareggio lascia tutto aperto in vista del ritorno all’U-Power Stadium. Il Monza avrà a disposizione due risultati su tre, mentre la Juve Stabia sarà costretta a vincere per arrivare in finale.

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Basket Playoff , Gara 1: Bologna e Venezia partono forte, Trento e Tortona ko

Maggio 17, 2026
Articolo successivo

Crenonese, Giampaolo:" non è morto nessuno , c'è ancora da giocare una partita"

Maggio 18, 2026

Recommended for You

Serie B . Catanzaro travolgente: 3-0 al Palermo, playoff Serie B sempre più vicini alla finale

Serir BKT – Frosinone – Mantova 5-0,. Promozione dei’Ciociari’ in Serie A. Le foto di Antonio Fraioli

Serie B, verdetti finali: festa Frosinone e Venezia, playoff per il Monza. Retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana

Malagò incontra la Serie B: dialogo positivo e candidatura FIGC ancora in stand-by