Playoff Serie B, il Monza resiste e rimonta: 2-2 show a Castellammare

Spettacolo puro allo stadio “Menti” nell’andata della semifinale playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza, che si chiude sul 2-2 dopo una gara ribaltata nel finale dagli ospiti.
Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si accende nella ripresa con la squadra di Guido Pagliuca che trova il doppio vantaggio: al 57’ sblocca Giuseppe Mosti, mentre al 68’ arriva il raddoppio firmato da Frank Okoro. In evidenza anche Cacciamani, autore di due assist decisivi.
Sembra il momento decisivo, ma il Monza resta in partita.
La squadra di Paolo Bianco cambia passo nel finale. Al 77’ Alessandro Carboni accorcia le distanze e riapre tutto, mentre all’89’ arriva il gol del definitivo 2-2 di Gianluca Delli Carri.
Il pareggio lascia tutto aperto in vista del ritorno all’U-Power Stadium. Il Monza avrà a disposizione due risultati su tre, mentre la Juve Stabia sarà costretta a vincere per arrivare in finale.