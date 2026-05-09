Serie B, verdetti finali: festa Frosinone e Venezia, playoff per il Monza. Retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana

La Serie B 2025/26 si chiude con una serata ricca di emozioni e colpi di scena, definendo promozioni, playoff, playout e retrocessioni.

A conquistare la Serie A sono Venezia e Frosinone, mentre il Monza dovrà cercare il salto di categoria attraverso gli spareggi promozione. In fondo alla classifica salutano invece la cadetteria Pescara, Spezia e Reggiana.

Frosinone promosso: dominio contro il Mantova

Il Frosinone centra il ritorno in Serie A dopo due stagioni grazie a una prestazione travolgente contro il Mantova. I ciociari si impongono con un netto 5-0 grazie ai gol di Calò su rigore, all’autorete di Castellini e alle reti nella ripresa di Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias.

Chiude invece in vetta il Venezia, già promosso da diverse giornate, che supera 2-0 il Palermo e conquista ufficialmente il titolo di campione della Serie B. Decisive le reti di Doumbia e Compagnon.

Monza ai playoff, Avellino nella Top-8

Sfuma all’ultima giornata la promozione diretta per il Monza, fermato sul 2-2 dall’Empoli. I brianzoli terminano al terzo posto e accederanno direttamente alle semifinali playoff insieme al Palermo.

A giocarsi gli ultimi posti disponibili per la Serie A saranno anche Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, che conquista l’ottava posizione e l’accesso agli spareggi.

Gli accoppiamenti del turno preliminare saranno:

Catanzaro-Avellino

Modena-Juve Stabia

Le squadre vincitrici sfideranno poi Monza e Palermo nelle semifinali.

Bari e Sudtirol ai playout

La lotta salvezza resta aperta fino all’ultimo minuto. Il Bari espugna il campo del Catanzaro vincendo 3-2 e si guadagna il playout contro il Sudtirol, fermato sull’1-1 dalla Juve Stabia.

Si salvano invece Empoli ed Entella. I toscani trovano un prezioso pareggio in extremis contro il Monza, mentre l’Entella supera 2-1 la Carrarese davanti al proprio pubblico.

Retrocessione amara per Pescara, Spezia e Reggiana

Termina con la retrocessione il campionato di Pescara, Spezia e Reggiana. Lo scontro diretto tra abruzzesi e liguri finisce 1-1, un risultato che condanna entrambe alla Serie C. Nulla da fare nemmeno per la Reggiana, che nonostante la vittoria contro la Sampdoria non riesce a evitare la discesa di categoria.

Una stagione intensa che consegna gli ultimi verdetti e prepara ora la corsa playoff, ultimo passo verso la prossima Serie A.

TUTTI I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA

Monza-Empoli 2-2

Marcatori: 1’ e 91’ Shpendi (E), 29’ Petagna (M), 65’ Delli Carri (M)

Reggiana-Sampdoria 1-0

Marcatori: 76’ Novakovich

Avellino-Modena 1-0

Marcatori: 44’ aut. Bagheria

Cesena-Padova 3-4

Marcatori: 2’ e 13’ Di Maggio (P), 5’ e 45’+2’ Shpendi (C), 7’ Cerri (C), 17’ Caprari (P), 84’ Seghetti (P)

Pescara-Spezia 1-1

Marcatori: 10’ Faraoni (P), 73’ Artistico (S)

Sudtirol-Juve Stabia 1-1

Marcatori: 36’ Gabrielloni (J), 60’ Crnigoj (S)

Frosinone-Mantova 5-0

Marcatori: 6’ rig. Calò, 12’ aut. Castellini, 57’ Ghedjemis, 71’ Raimondo, 76’ Koutsoupias

Catanzaro-Bari 2-3

Marcatori: 12’ Verrengia (C), 23’ Moncini (B), 40’ e 50’ Piscopo (B), 97’ Koffi (C)

Venezia-Palermo 2-0

Marcatori: 46’ Doumbia, 94’ Compagnon

Entella-Carrarese 2-1

Marcatori: 24’ Tirelli (E), 46’ Cuppone (E), 50’ Zanon (C)