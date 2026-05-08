Tennis: impresa di Arnaldi , in rimomnta batte De Minaur

Grande vittoria per Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia: il ligure ha eliminato Alex de Minaur in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4, conquistando il terzo turno del Masters 1000 romano.

Dopo un primo set complicato, deciso da un solo break a favore dell’australiano, Arnaldi ha cambiato ritmo nel secondo parziale. Il tie-break è stato il punto di svolta: l’azzurro lo ha gestito con personalità, chiudendo 7-5 e trascinando il match al terzo set.

Nel parziale decisivo, la partita è diventata una battaglia di nervi. De Minaur ha provato a rientrare, ma Arnaldi ha trovato due break pesantissimi nei momenti chiave, chiudendo dopo quasi tre ore di gioco davanti al pubblico del Foro Italico.

Ora per il sanremese ci sarà la sfida contro lo spagnolo Rafael Jodar, che ha eliminato Nuno Borges. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano.

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