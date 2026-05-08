ATP Roma 2026: Pellegrino e Bellucci Passano il Primo Turno, Male gli Altri Azzurri

Roma – Giornata di alti e bassi per l’Italia agli Internazionali d’Italia 2026. Giovedì 7 maggio, solo due italiani superano il primo turno: Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci.
Pellegrino si prende la scena nel derby azzurro contro Luca Nardi, rimontando dopo aver perso il primo set e imponendosi 4-6 6-3 6-3. Bellucci, invece, non lascia scampo all’argentino Roman Andres Burruchaga, vincendo 6-4 6-4.
Delusioni invece per gli altri cinque azzurri in tabellone. Matteo Berrettini esce sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin 6-2 6-3, mentre Federico Cinà viene rimontato dal belga Alexander Blockx 4-6 6-1 6-3. Fuori anche Francesco Maestrelli, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Sonego, che salutano Roma prematuramente.
Il big match di giornata sorride al ceco Tomas Machac, che elimina il greco Stefanos Tsitsipas 6-4 7-6(4). Vittorie importanti anche per l’argentino Mariano Navone su Denis Shapovalov (6-4 6-2) e per il croato Marin Cilic su Marcos Giron (7-5 6-4).
Già dal primo turno, Roma conferma il suo tabellone di grande livello: ora Pellegrino e Bellucci dovranno provare a fare lo sgambetto ai favoriti del torneo.
RISULTATI 7 MAGGIO ATP ROMA 2026
Ofner b. Michelsen 6-3 6-3
Popyrin b. Berrettini 6-2 6-3
Buse b. Sonego 6-3 6-3
Pellegrino b. Nardi 4-6 6-3 6-3
Kecmanovic b. Svrcina 6-2 6-3
Garin b. J.M. Cerundolo 7-6 (2) 7-5
Bautista Agut b. Maestrelli 6-3 7-6 (2)
Basilashvili b. Merida Aguilar 6-4 2-6 6-3
Navone b. Shapovalov 6-4 6-2
Medjedovic b. Royer 6-4 6-3
Bellucci b. Burruchaga 6-4 6-4
Cilic b. Giron 7-5 6-4
Atmane b. Bergs 6-3 6-4
Tirante b. Cadenasso 6-7 (5) 6-4 6-0
Llamas Ruiz b. Quinn 6-3 5-7 6-3
Machac b. Tsitsipas 6-4 7-6 (4)
Mpetshi Perricard b. Fearnley 7-6 (6) 4-6 6-2
Prizmic b. Fucsovics 6-4 6-3
Blockx b. Cinà 4-6 6-1 6-3