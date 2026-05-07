MotoGp , Bezzecchi:”il Circuit Bugatti è una psta molto bella”

Marco Bezzecchi guarda con fiducia al weekend del Gran Premio di Francia MotoGP e racconta le insidie di uno dei circuiti più particolari del calendario mondiale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il pilota di Aprilia Racing ha descritto il tracciato di Circuit Bugatti come una pista “molto bella”, ma anche più difficile di quanto possa apparire.

Secondo Bezzecchi, a fare la differenza sono soprattutto i dettagli tecnici e le frenate, decisive per trovare il giusto ritmo durante il fine settimana. Un altro fattore chiave sarà il meteo, tradizionalmente variabile a Le Mans, dove temperature fresche e condizioni mutevoli possono cambiare rapidamente gli equilibri in pista. Non manca poi il fascino dell’atmosfera francese: “C’è tantissimo calore, i tifosi sono super appassionati”, ha sottolineato il pilota italiano.

Bezzecchi ha quindi analizzato il suo avvio di stagione, caratterizzato da ottime prestazioni nelle gare lunghe e da maggiori difficoltà nelle Sprint Race. Il riminese ha ammesso di aver commesso diversi errori, ricordando le cadute in Thailandia, negli Stati Uniti e a Jerez. Proprio in Spagna, dopo il cambio moto dovuto al flag-to-flag, occupava l’ottava posizione prima della scivolata che gli ha impedito di conquistare punti.

Nonostante ciò, il focus resta sul lavoro da fare insieme alla squadra piuttosto che sugli avversari. “Cerco di concentrarmi su me stesso e sul mio box, facendo il miglior lavoro possibile”, ha spiegato Bezzecchi, deciso a proseguire il percorso di crescita nel Mondiale MotoGP.