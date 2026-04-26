Maximo Quiles trionfa a Jerez e allunga in Campionato: Fernandez e Munoz sul podio

Maximo Quiles è il grande protagonista del Gran Premio di Spagna di Moto3, svoltosi sul circuito di Jerez de La Frontera. Il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar ha conquistato una vittoria convincente, centrando il quinto successo della sua carriera nella classe leggera. Quiles ha dominato la gara, tagliando il traguardo con un margine di quasi due secondi sugli inseguitori, consolidando così la sua leadership nel campionato.

Il secondo posto è andato a Adrian Fernandez, che ha chiuso in volata, beffando il rivale all’ultimo respiro. Il pilota del team Leopard Racing, però, è stato protagonista di un episodio controverso al primo giro, quando ha avuto un contatto con Matteo Bertelle, causando la caduta del pilota italiano. Nonostante l’incidente, Fernandez è stato graziato dalla Direzione Gara, che non ha inflitto penalità, consentendogli di proseguire e conquistare il podio.

David Munoz, stoico e determinato, ha completato il podio in terza posizione. Il giovane talento del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha portato a termine una gara impressionante, che arriva dopo una lunga riabilitazione dovuta a ben sette operazioni al femore sinistro. La sua performance a Jerez è un chiaro segno della sua resilienza e delle sue enormi potenzialità.

Un quarto posto davvero positivo per Marco Morelli, anche lui in lotta con i migliori. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha tenuto un ritmo solido per tutta la gara, riuscendo a difendere la sua posizione fino al traguardo. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso in quinta posizione, seguito da Veda Pratama (Honda Team Asia), che ha chiuso sesto.

La gara è stata anche segnata dalle difficoltà per alcuni piloti italiani: oltre alla caduta di Bertelle, Nicola Carraro e Guido Pini sono stati costretti al ritiro per cadute senza gravi conseguenze fisiche. Nonostante ciò, l’incidente e il ritiro hanno rappresentato un’altra giornata difficile per i colori azzurri.

Classifica generale: Con il suo successo, Maximo Quiles allunga nella classifica iridata e ora guida con 90 punti, distanziando Alvaro Carpe (53 punti) e Adrian Fernandez (49 punti). Seguono Valentin Perrone (47 punti) e Marco Morelli (45 punti), con Veda Pratama (37 punti) e Guido Pini (36 punti) a inseguire.

Il campionato di Moto3 è ancora apertissimo, e con piloti di talento come Quiles, Fernandez, e Munoz pronti a battagliare, le prossime gare promettono di essere ricche di emozioni. Jerez ha confermato che la stagione sarà dura e combattuta fino all’ultimo giro.

Moto3 Gara Jerez – GP Spagna – I tempi