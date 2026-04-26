Palladino guarda al futuro con serenità: “Il mio obiettivo è lavorare nel presente”

A pochi giorni dalla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, Raffaele Palladino ha parlato del suo futuro all’Atalanta, facendo chiarezza sul suo contratto e sull’approccio che lo guida nel suo lavoro quotidiano. Senza sbilanciarsi su voci di mercato o prolungamenti contrattuali, l’allenatore bergamasco ha messo al primo posto il lavoro attuale, dichiarando di non essere legato alla durata del contratto e concentrandosi solo sugli obiettivi stagionali.

“Nessuna scadenza sul contratto, l’importante è il presente”

Palladino, che ha ancora un anno di contratto con la Dea, ha dichiarato con tranquillità che non sente la pressione della scadenza contrattuale. “Non c’è una deadline per il mio contratto. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno, ho ancora un anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non mi importa nulla”, ha detto, lasciando intendere che la sua attenzione è tutta rivolta al lavoro quotidiano e alla crescita della squadra.

L’allenatore ha poi sottolineato che per lui non è rilevante parlare di prolungamenti o lunghe trattative, ma piuttosto di concentrarsi sui risultati attuali, soprattutto in un periodo così delicato della stagione. “Mi affeziono alle società, alle persone e ai dirigenti. Vediamo a fine stagione cosa deciderà la società. È più importante lavorare nel presente che pensare a prolungamenti di contratto di due o tre anni”, ha aggiunto Palladino, mostrando una grande maturità nel gestire le voci che spesso accompagnano i cambi di panchina.

“Orgoglioso del percorso fatto, ma la stagione non è finita”

Dal momento del suo arrivo a Bergamo, l’Atalanta ha fatto un passo importante in avanti. Quando Palladino ha preso la guida della squadra, l’Atalanta era tredicesima in classifica, e ora la squadra è settima, con ancora 15 punti da giocare. “Sono orgoglioso del percorso fatto, anche in Champions League e in Coppa Italia. Siamo stati eliminati dalla finale solo per episodi sfortunati, ma non voglio fare polemiche”, ha dichiarato, facendo il punto sul lavoro svolto finora.

Con ancora molto da giocarsi, Palladino non vuole distrazioni e punta a mantenere la squadra concentrata sulle prossime partite, a partire da quella contro il Cagliari. La sua Atalanta ha dimostrato di poter lottare su più fronti, e ora l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione, magari con una qualificazione europea.

“Cagliari, partita insidiosa. Dobbiamo reagire subito”

Il tecnico nerazzurro ha già messo in guardia i suoi giocatori sulla difficoltà della trasferta in Sardegna, nonostante il Cagliari stia vivendo un periodo difficile in classifica. “Ci aspetta un Cagliari dalle tante insidie, ha ottimi giocatori e un bravo allenatore come Pisacane, che conosco bene. Nonostante non stiano vivendo un buon momento, dobbiamo essere pronti a lottare”, ha avvertito Palladino.

Il tecnico è consapevole dell’importanza di questa sfida, soprattutto dopo la delusione per la sconfitta contro la Lazio, e ha chiesto alla squadra di reagire con la giusta mentalità. “Ci aspetta uno stadio caldo, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di portare a casa i tre punti. Facciamo 15 punti senza guardare troppo alle altre squadre, non dobbiamo distrarci”, ha concluso Palladino, chiarendo che il suo focus è esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi della stagione, senza farsi influenzare dalla lotta di altre squadre.

Il futuro è ancora tutto da scrivere

Con un contratto che scade tra un anno e una stagione che ancora riserva molte incognite, Palladino ha dimostrato di essere un allenatore focalizzato sulla crescita della squadra e sulla competizione. Sebbene il suo futuro a Bergamo non sia ancora deciso, l’allenatore non ha alcuna fretta e preferisce concentrarsi su quello che può fare nel presente, con l’obiettivo di finire la stagione al meglio. Il suo futuro, quindi, rimane in sospeso, ma Palladino ha già dimostrato di essere il tecnico giusto per l’Atalanta, a prescindere da ciò che accadrà nelle prossime settimane.