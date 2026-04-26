Caso Rocchi, il commissariamento della Figc è una possibilità? Ecco cosa dicono le norme

La crisi del calcio italiano sembra non avere fine, e ora un nuovo scenario si fa strada tra le discussioni: Come riporta Repubblica, il malfunzionamento della giustizia sportiva potrebbe essere un motivo per intervenire nel commissariare una federazione. Al momento si tratta solo di possibilità, ma gli sviluppi concreti potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Dopo il caos scatenato dal “caso Rocchi”, con le accuse che coinvolgono il capo degli arbitri italiani, la situazione sembra evolversi rapidamente, ma a spaventare sono le conseguenze che potrebbero arrivare dal lato politico e istituzionale.

Le Regole del Commissariamento: Cosa Prevede lo Statuto del Coni

Secondo lo Statuto del Coni, il commissariamento di una federazione sportiva è previsto in casi di “gravi violazioni dell’ordinamento sportivo” o di “irregolarità nella gestione” da parte degli organi direttivi. In altre parole, il Coni può intervenire quando si verificano disfunzioni tanto gravi da compromettere il regolare svolgimento delle competizioni o il funzionamento stesso dell’organizzazione.

L’articolo 7, comma 5, dello Statuto afferma che la Giunta Nazionale può proporre il commissariamento, che poi deve essere approvato dal Consiglio Nazionale. Le ragioni principali includono la mancanza di adeguato funzionamento e l’assenza di adempimenti regolamentari nelle federazioni sportive.

Nel caso della Figc, la discussione riguarda principalmente il malfunzionamento della giustizia sportiva, con l’intervento di più voci politiche, a partire dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha sollecitato chiarezza sul procedimento giudiziario legato all’archiviazione dell’esposto dell’ex assistente arbitrale Domenico Rocca.

Il Caso Rocchi e le Possibili Conseguenze

Il “caso Rocchi” ha fatto emergere non solo gravi accuse nei confronti del capo degli arbitri, ma anche dubbi sul funzionamento della giustizia sportiva in Italia. Il problema centrale è che, almeno fino a questo momento, non sono state accertate violazioni gravi che possano giustificare il commissariamento diretto della Figc. Tuttavia, la discussione sulla gestione arbitrale e la percezione di un sistema che non ha funzionato adeguatamente possono aprire la strada a interventi più drastici.

Se davvero il commissariamento venisse attivato, le ripercussioni per il calcio italiano potrebbero essere molto gravi. In primis, la Uefa potrebbe decidere di escludere le squadre italiane dalle coppe europee, come la Champions League e l’Europa League, minando ulteriormente il prestigio internazionale del calcio italiano. Ma non finisce qui: Euro 2028 potrebbe vederci esclusi, e la possibilità di ospitare Euro 2032 potrebbe essere rimessa in discussione, mettendo a rischio uno degli eventi sportivi più importanti per il Paese.

Un Futuro Incerto

Le possibilità di commissariamento restano per ora solo ipotesi, ma la situazione rimane fluida. Mentre si attendono sviluppi, il futuro della Figc sembra sempre più incerto. La politica e la giustizia sportiva sono chiamate a prendere decisioni cruciali che potrebbero riscrivere la storia del calcio italiano, con effetti che potrebbero andare ben oltre il semplice ambito sportivo.

In un momento già delicato per il calcio nostrano, l’ultima cosa che serve è un ulteriore scossone. Tuttavia, se il sistema non dovesse dare segnali di un cambio di rotta, non è escluso che il commissariamento possa diventare una misura inevitabile.

Il calcio italiano riuscirà a rialzarsi da questo scivolone? O il commissariamento sarà la strada da percorrere per ridare stabilità e credibilità al movimento? Solo il tempo potrà dirlo.