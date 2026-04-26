Inter sotto shock per l’inchiesta sugli arbitri: “Nessun rischio, ma la vicenda è grottesca”

L’Inter vive ore di grande preoccupazione e fastidio per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulle presunte “designazioni combinate” degli arbitri. Un’indagine che ha scosso l’intero sistema del calcio italiano e che, secondo quanto trapela da Viale della Liberazione, ha colto di sorpresa la dirigenza nerazzurra. Pur non essendo coinvolti direttamente in alcuna accusa formale, i dirigenti dell’Inter non nascondono il loro stupore e il fastidio per un’onda di sospetti che, anche senza fondamento, sta investendo il club.

L’Inchiesta sugli Arbitri: Cos’è Stato Contestato

L’indagine condotta dalla Procura di Milano ha messo sotto la lente d’ingrandimento alcune partite cruciali della stagione 2022-2023, tra cui l’Inter-Verona della famosa annata della “seconda stella”. Un match deciso da un gol di Frattesi che ha segnato uno dei momenti più esaltanti della stagione. Le accuse nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, parlano di presunti “accordi” per designare arbitri graditi all’Inter, ma la società nerazzurra ha preso una posizione molto chiara: “Non rischiamo nulla.”

Al momento, infatti, nessun tesserato dell’Inter risulta coinvolto nell’indagine, e la società non è sotto indagine. Ma nonostante ciò, la vicenda ha sollevato non poche perplessità. I vertici interisti si dicono infastiditi soprattutto per le partite messe sotto esame, quelle stesse che, ironia della sorte, sono state decisive per la perdita di due trofei: Bologna-Inter, con il clamoroso gol di Orsolini nei minuti finali, e Inter-Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia persa 3-0.

Il “Grottesco” Summit con Rocchi

Uno degli aspetti che ha creato maggiore disappunto a casa Inter riguarda il presunto summit tra la dirigenza nerazzurra e Gianluca Rocchi durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Secondo quanto riportato nell’inchiesta, si sarebbe trattato di un incontro per decidere le designazioni arbitrali per il ritorno in Coppa Italia e per il match contro il Bologna. Una situazione che, ai vertici interisti, appare “grottesca”, in quanto il presunto incontro avrebbe avuto luogo in un San Siro stracolmo, un “luogo non esattamente top secret” per discutere faccende delicate.

Inoltre, l’inchiesta ha evidenziato una certa amarezza in merito alla designazione di Doveri per il ritorno di Coppa Italia, un arbitro che, secondo la dirigenza, non era proprio nei piani per una finale potenziale, sollevando più di qualche perplessità sull’intero processo di designazione.

Il Caso Inter-Roma: Un Rigore “Dimenticato”

Nel cuore dell’inchiesta figura anche il caso di Inter-Roma, una delle partite decisive nella corsa scudetto della passata stagione, in cui l’Inter si vide negare un calcio di rigore per un evidente fallo su Bisseck da parte di Ndicka. Il presunto errore è stato ripreso dall’ex assistente arbitrale Domenico Rocca, il quale, nell’esposto che ha dato il via all’indagine, ha sottolineato che la mancata assegnazione del rigore potrebbe aver avuto un impatto cruciale sulla lotta per il titolo. Rocca, che definì l’errore “grave”, ha accusato la direzione arbitrale di non aver agito correttamente, concludendo che questo errore avrebbe molto probabilmente determinato la perdita del campionato da parte dell’Inter a favore del Napoli.

L’Inter Non Si Espone, Ma Aspetta

Nonostante il clamore, la società nerazzurra ha scelto di non rilasciare commenti ufficiali sull’indagine, né si prevede che lo faccia in occasione della partita contro il Torino. La posizione dell’Inter è chiara: “Non siamo coinvolti”, ma l’amarezza è palpabile. La società preferisce concentrarsi sul presente e sui suoi obiettivi, senza lasciarsi distrarre da una vicenda che rischia di minare ulteriormente la credibilità del calcio italiano.

Il 30 aprile sarà una data chiave, quando Gianluca Rocchi verrà ascoltato dalla Procura. A quel punto, si spera che emergano ulteriori dettagli che possano chiarire definitivamente la portata del coinvolgimento dell’Inter e se la società rischi effettivamente delle ripercussioni.

Una Tempesta Sospetta

Il coinvolgimento dell’Inter nell’inchiesta sugli arbitri ha sollevato non solo polemiche, ma anche dubbi legittimi sulla gestione complessiva del calcio italiano. Se da una parte la società non rischia nulla, dall’altra la situazione è di certo tutt’altro che limpida. Il calcio italiano si trova a un bivio, con una giustizia sportiva messa sotto esame e una federazione che potrebbe dover fare i conti con le proprie debolezze.

In attesa che le indagini facciano il loro corso, l’Inter, pur non rischiando nulla sul piano legale, resta nel mirino delle polemiche, e una cosa è certa: il calcio italiano ha bisogno di un cambiamento radicale per risolvere le sue problematiche interne.