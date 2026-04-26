Alex Schwazer protagonista in Germania: vittoria e terzo miglior tempo mondiale nella maratona di marcia

Un ritorno in grande stile per Alex Schwazer. Il marciatore altoatesino ha trionfato alla maratona di marcia di Kelsterbach, in Germania, chiudendo con un crono straordinario di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi, che gli ha permesso di conquistare il primo posto e di siglare il terzo miglior tempo mondiale dell’anno sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Una prestazione di altissimo livello, che ha messo in evidenza tutta l’esperienza e la classe del 41enne tesserato per l’Atletica San Biagio, campione olimpico della 50 km ai Giochi di Pechino 2008. Questo risultato, oltre a garantirgli la vittoria nella gara valida per i campionati tedeschi, lo ha collocato tra i protagonisti assoluti della marcia mondiale, posizionandosi dietro ai due giapponesi Motofumi Suwa e Hiroto Jusho, che a marzo avevano ottenuto tempi rispettivamente di 2h58:21 e 2h59:31.

Il primato europeo e il record italiano in vista

Non solo vittoria, ma anche un’importante affermazione a livello continentale: con il suo 3h01:55, Schwazer diventa al momento il leader della marcia europea, superando il tempo di 3h03:45 realizzato dall’ungherese Bence Venyercsan a Dudince.

Inoltre, il crono registrato in Germania rappresenta anche la migliore prestazione nazionale, migliorando il tempo di 3h03:55 ottenuto da Andrea Agrusti lo scorso ottobre a Zittau. Anche se il record italiano sarà ufficialmente riconosciuto solo a fine stagione, Schwazer ha già scritto una pagina importante per la marcia azzurra, consolidando la sua posizione tra i più forti in Europa.

Un grande ritorno dopo le difficoltà

Quella di Schwazer è una storia di resilienza. Dopo aver attraversato periodi complessi nella sua carriera, l’atleta altoatesino ha saputo ritrovare la motivazione e la forma fisica per tornare ai vertici della specialità. Il risultato ottenuto a Kelsterbach è una conferma che il marciatore, nonostante i 41 anni, ha ancora molto da dire nella marcia internazionale.

La vittoria di ieri, seguita dal miglioramento del record nazionale, rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una rivincita contro le difficoltà passate. Schwazer ha dimostrato di essere ancora competitivo, riuscendo a tenere il passo con i giovani marciatori e a guadagnarsi un posto di rilievo nelle classifiche mondiali.

Un passo verso nuovi traguardi

Con il risultato di Kelsterbach, Schwazer si rilancia sulla scena internazionale. Il marciatore è ora determinato a continuare a migliorare, puntando a nuovi obiettivi e a nuove sfide, non solo in Europa ma anche nelle competizioni più prestigiose del panorama mondiale.

Questo risultato rappresenta solo l’inizio di un’altra fase della carriera di Schwazer, che potrebbe ancora regalare emozioni a tutti gli appassionati di marcia. La passione e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinto sono più forti che mai, e chissà che questo ritorno ai vertici non segni l’inizio di una seconda giovinezza agonistica per uno degli atleti più amati del panorama sportivo italiano.