Ceccarelli e Randazzo volano in semifinale nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Torun

Torun, 20 marzo 2026 – Una mattinata di emozioni per l’Italia dell’atletica leggera ai Campionati Mondiali Indoor 2026. Nei 60 metri maschili, Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo hanno conquistato con il fiato sospeso l’accesso alle semifinali, regalando un lampo di entusiasmo ai tifosi azzurri.

Le batterie mattutine sono state combattute fino all’ultimo centesimo di secondo. Ceccarelli ha chiuso la sua heat in 6″62, ottenendo il terzo posto utile per il passaggio del turno. Subito dopo, Randazzo ha replicato con 6″63, qualificandosi anch’egli senza dover contare sui tempi di ripescaggio. Entrambi hanno superato la prova con un margine minimo sui diretti avversari, dimostrando sangue freddo e reattività.

La concorrenza è di altissimo livello: tra gli sprinter più attesi figurano lo statunitense Trayvon Bromell, autore del miglior crono delle batterie (6″52), i giamaicani Bryan Levell e Kishane Thompson, e il britannico campione del mondo in carica Jeremiah Azu. I due italiani dovranno affrontare un confronto serrato nelle semifinali di questa sera, previste alle 20:16 ora locale, con la finale in programma alle 21:22.

Il risultato di Ceccarelli e Randazzo non è solo una vittoria personale: segna un passo avanti per la velocità italiana, pronta a misurarsi con i migliori al mondo su una distanza che premia reattività, esplosività e concentrazione assoluta.

L’attesa per la semifinale è già alta: gli occhi degli appassionati italiani saranno puntati sulla pista di Torun, nella speranza di vedere ancora una volta i colori azzurri protagonisti sul palcoscenico mondiale.