Mondiali Atletica, Palmisano abbandona la 20Km di marcia

Antonella Palmisano chiude al dodicesimo chilometro la sua gara dei mondiali di Tokyo sulla 20 km di marcia, nonostate abbia tenuto alto il ritmo della gara nel gruppo di testa gruppo formato da una decina di atlete, poi si è notata la stanchezza nelle gabe dell’atleta azzurra piano , piano so è staccarta dalla testa della corsa , poi la 34enne marcatrice ha abbandonato la gara.

La vittoria nella gara femminile è andata con il tempo di 1h25’34 ancora una volta alla fenomenale spagnola Maria Perez, già vincitrice della 35 km, che ha ripetuto l’impresa di due anni fa a Budapest quando si affermò sempre nelle due discipline, con la messicana Alegna Gonzalez seconda in 1h26’06 e la giapponese Nanako Fujii terza in 1h26’18, mentre la migliore delle italiane è Alexandrina Mihai quindicesima in 1h29’44 con Federica Curiazzi diciassettesima in 1h29’48.