Napoli, tegola Rrahamani
Serie A – anticipo 4^ giornata . Lecce – Cagliari , le probabili formazioni
Serie A – anticipo 4^ giornata . Lecce – Cagliari , le probabili formazioni

Settembre 19, 2025
scritto daSerena Albino

In terra pugluiese il Cagliari alla ricerca di continuità dopo il buon avvio in questa stagione.

I sardi dopo la vittoria di sabato scorso a Parma la squadra allenata da Pisacane si presenta al Via del Mare , nell’anticipo della quarta giornata Serie , ospite del Lecce allenato da Esubio Di Francesco.

Queste le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Štulić, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.

Cagliari (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; S. Esposito. Allenatore: Pisacane

Calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine.

Settembre 19, 2025
scritto daSerena Albino
Settembre 19, 2025
