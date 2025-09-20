Serie A – Lecce-Cagliari 1-2 con doppietta del “Gallo” Belotti

Nel primo anticipo della 4^ giornata Serie A , il Cagliari batte il Lecce 2-1. La squadra di Oisacana centra la seconda vitrtoria consecutiva dopo quella di Parma e sale a quota 7 punti in classifica.

Al Via del Mare il match è vivo con ritmi altiì. Il Lecce passa in vantaggio con Tiago Gabriel (5′) di testa su assist di Sottil, Belotti (33′) pareggia sfruttando l’assist di Palestra appoggiado iindisturbato la palla . Il Lecce subisce la squadra sarda ben orgabnizzata:Sebastiano Esposito centra due pali: la prima coclusione di sinistro , la seconda cin una pennellata dal limite dell’area a giro.

Nella ripresa la gara è piacevole . Di Francescoi schiera dalla panchina Ndaba e Kaba al posto di Gallo e Sala . Il match è piacevole le due squadre si affrontano a viso aperto. Caprile evita l’autorete di Luperto , poi blocca un nel destro di Kaba. le squadre lunghe sul terreno di gioco offrono spettcaolo da una parte all’altra. Arrivamo i cambi nel Lecce: 15′ Tete Morente entra a posto di Sottil; Nel Cagliari Gaetano e Felici al posto di Espoisito e Prati.

Con le squadre lunghe e poca pressione sui portatori della palla. Salentini e Sardi Cagliari si affrontano a viso aperto. Al 15′ nel Cagliari entrano Felici e Gaetano al posto di Prati ed Esposito,; nel Lecce Tete Morente sostituisce Sottil e la partita continua a regalare emozioni. Felici non arriva in tempo su un cross di Palestra, poi Tete Morente spreca una grande occasione di testa su assist di Pierotti e Belotti ribalta il risultato dal dischetto con freddezza dopo essere stato steso in area da Tiago Gabriel. Di Francesco le prova tutte per raggiungere il pareggio , il tecnico giallorosso chiama in causa Camarda e Ndri, Il Cagliari si chiude bene in difesa e resiste chiudendo le linee, coin marcature strette e vincenti fino al triplice fischio di un’ottimo Zuferli. . A quota sette punti il Cagliari vola alto. Con tre sconfitte di fila il Lecce invece già naviga neoi bassifondi della classifica.

IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI 1-2

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Kouassi 5,5, Gaspar 6, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5 (1′ st Ndaba 5,5); Coulibaly 6, Ramadani 5,5 (30′ st Camarda 5,5), Sala 5,5 (1′ st Kaba 6); Pierotti 6 (35′ st N’Dri 5), Stulic 5, Sottil 6 (15′ st Tete Morente 5).

A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Pérez, Helgason, Veiga, Banda, Kovac. All.: Di Francesco 5,5

Cagliari (4-3-2-1): Caprile 6,5; Palestra 7, Mina 6, 5Luperto 6, Obert 6; Adopo 6,5 (30′ st Zappa 6), Prati 6,5 (15′ st Felici 6), Folorunsho 6; Deiola 6,5 (41′ st Mazzitelli sv), Esposito 6,5 (15′ st Gaetano 6); Belotti 7,5 (30′ st Kilicsoy 6).

A disp.: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodríguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro. All.: Pisacane 6,5

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 5′ Tiago Gabriel (L), 33′ Belotti (C), 26′ st rig. Belotti (C)

Ammoniti: Tiago Gabriel, Coulibaly (L); S. Esposito, Prati, Obert (C)