Lecce , Di Francesco:”i pari ci stava”

Al Via del mare arriva la terza sconfitta consecutica oer il Lecce. Questa volta è il caglari ha portare via l’intera posta contro i salentini. Eusebio Di Francesco al termine del mtach:” . “Nella ripresa abbiamo avuto l’occasione più importante con Tete Morente e all’azione succesisva abbiamo preso il rigore – ha detto il tecnico rossoblù -. Tiago è stato un po’ ingenuo, ma non ho capito bene se ha preso la palla”. “Il primo tempo è stato aperto e il pari ci stava. Nel secondo tempo avevamo più equilibrio, ma siamo stati ingenui – ha aggiunto -. Dal gol mangiato, siamo passati al gol subito”. “Manca qualità in mezzo al campo”